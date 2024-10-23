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美國職籃（NBA）新賽季即將開打，奧克拉荷馬雷霆在去年闖進季後賽，也代表過去幾年的細心培養與耐心等到了好的結果，且球隊正走在正確的道路上，雖在今年自由市場動作不多，但雷霆目前陣中的天賦與競爭力，依舊被看好能夠在今年闖進季後賽，甚至成為總冠軍熱門球隊。雷霆在去年NBA季後賽西區次輪以2:4不敵達拉斯獨行俠，無緣闖進分區冠軍戰，但在季後賽的表現，也讓球迷開始期待新賽季，進入休賽季後，雷霆在自由市場動作不算多，其中最引起注目的就是將Josh Giddey交易至芝加哥公牛換回Alex Caruso。雖放棄有潛力的Giddey，但雷霆在換回Caruso後，大幅提升後場的防守穩定性，且Caruso近年來外線能力逐漸成長，雖火力稍減一些，但Caruso的防守正是雷霆所需要的，另一方面現年30歲的Caruso，將成為雷霆陣中最年長的球員，在湖人的奪冠經驗，將會為雷霆小將們帶來不一樣的視野。除Caruso外，雷霆以3年8700萬美元隊史最大約，簽下Isaiah Hartenstein，Hartenstein加入雷霆後，將加深球隊的禁區深度，同時讓Chet Holmgren有更多在外圍攻擊的機會，這兩筆操作不僅讓雷霆沒有付出太多代價，反而大大提升團隊的戰力。球隊一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander今年能否維持去年的表現，也是外界關注焦點，上賽季SGA繳出場均30.1分、5.5籃板、6.2助攻、2抄截，投籃命中率達53.5％的好表現，此外其餘角色球員如Jalen Williams、Cason Wallace能否維持上賽季表現，且有所突破，才是雷霆今年能走多遠的關鍵因素。