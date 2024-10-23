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▲新賽季Ja Morant將健康歸隊，加上Marcus Smart也將回歸戰線，因此灰熊有望排進西區前7的位置。（圖／美聯社／達志影像）

▲老鷹在今年選秀會用狀元籤選進法國新星Zaccharie Risacher。（圖／美聯社／達志影像）

美國職籃（NBA）新賽季即將開打，30支球隊將在82場比賽中，爭取進入季後賽的資格，才有機會挑戰總冠軍，而30支球隊中有些球隊戰力完整，被視為總冠軍的大熱門，而有些則是還處於重建期，未來幾年恐怕還得再等等，而中游球隊則是有望力拼季後賽資格，以下就為大家盤點今年有望闖進季後賽的黑馬球隊。火箭近年來聚集了不少年輕球員如Jalen Green、Alperen Sengun、Amen Thompson等，火箭去年打出41勝41敗，單季勝率剛好5成，同時也是火箭繼2019-20賽季後，再度達到單季5成勝率，去年火箭位列東區第11名，距離附加賽席位僅差一名，年輕球員經過2個賽季的磨練後，在球場上已經能夠獨當一面，加上陣中還有Fred VanVleet和Dillon Brooks兩位老將，今年的火箭，有望在季後賽升空。灰熊上賽季可說是相當慘澹，主將Ja Morant因「持槍事件」和傷勢問題，整季只打9場，加上Steven Adams報銷，導致灰熊在上賽季僅拿下27勝55敗，排在西區第13名，但外界預估這樣的情況應該只會維持一季，新賽季Morant將健康歸隊，加上Marcus Smart也將回歸戰線，因此灰熊有望排進西區前7的位置。在休賽季國王迎來DeMar DeRozan，過去幾年國王始終欠缺一名自主進攻點，DeRozan加入球隊後，將解決這一問題，搭配De’Aaron Fox、Domantas Sabonis組成國王三巨頭，但國王唯一需要擔憂的是目前的傷兵問題，Kevin Huerter、Trey Lyles等兩位國王倚重的球員都還在傷兵名單中，未來幾年可以說是國王的關鍵期，西區馬刺、火箭慢慢開始崛起，留給國王的時間不多了。鵜鶘在休賽季放走Jonas Valanciunas、Larry Nance Jr.、Dyson Daniels、Naji Marshall等4位上賽季季的先發以及輪替球員，在補強方面和亞特蘭大老鷹交易來Dejounte Murray加上CJ McCollum、Brandon Ingram、Zion Williamson的組合，今年的鵜鶘還是有些期待感，但在放走Valanciunas穩定禁區防守，將是鵜鶘的一大課題。老鷹在今年選秀會用狀元籤選進法國新星Zaccharie Risacher，加上球隊老大Trae Young以及去年打出亮眼表現的Jalen Johnson，都是老鷹競爭季後賽資格的關鍵人物，加上後場雙槍解散後，預計老鷹的整體戰術將會有變動，唯一需要擔心的是Clint Capela和Onyeka Okongwu，Capela隨著年齡增長，表現逐漸下滑，而Okongwu則是受到傷勢困擾，這也是老鷹開季必須解決的問題。