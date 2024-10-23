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台灣民意基金會22日公布最新民調，對立法院長韓國瑜有好感民眾達到44.5%，較2年前增加20%，相當於增加386萬人，感情溫度55.26度。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，韓國瑜如今重獲高人氣，在政治上奇蹟式復活，也為台灣政治過程投下一個超級變數。對此，前立委沈富雄表示，「我覺得韓國瑜從谷底爬得非常漂亮，這是預期當中，可能是韓國瑜達到某個頂點，因為這個頂點，民進黨會警惕，國民黨內部潛在的敵人也會看得很緊，對他不見得是好事」。游盈隆指出，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，約4成5對韓國瑜有好感，2成3對他有反感，2成7對他無感，既無好感，也無反感。從平均溫度看，二十歲以上台灣人此刻對韓國瑜的感情溫度是55.26度。這樣的溫度，代表國人目前對韓國瑜的感覺是正面的、溫暖的、歡迎的。這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是， 此刻台灣社會對立法院長韓國瑜的感覺已完全改觀。游盈隆說，這意味原本被打入民意冷宮的韓國瑜已重見天日， 再度獲得民眾熱情的歡呼。整體來講，這宛如奇蹟一般，國人對韓國瑜的感情溫度趨勢，說明了一切。 韓國瑜如今重獲高人氣，在政治上奇蹟式復活，也為台灣政治過程投下一個超級變數， 這將帶來什麼樣的影響與衝擊？值得關注。對此，沈富雄22日在節目《少康戰情室》表示，「我覺得韓國瑜從谷底爬得非常漂亮，這是預期當中，他有好長一段時間沒有舞台，立法院長的舞台其實很適合他的性格，所以就發揚的如魚得水」。話鋒一轉，沈富雄表示，這也可能代表韓國瑜達到某個頂點，這個頂點會讓民進黨警惕，國民黨內部潛在的敵人也會看得很緊，對韓國瑜不見得是好事。