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美國股市昨（22）日跌多於漲，其中標普500指數創六週以來首次連續下跌，而那斯達克指數是唯一收紅的指數。而賣壓也蔓延到台北股市，今（23）日開盤下跌133.19點、來到23402.24點，陷入5日線保衛戰。大盤走低之際，中小型股延續昨日強勁態勢持續走高，櫃買指數開盤小漲0.09點、來到273.64點。今日開盤量大強勢個股：典範、六方科-KY、大立、綠界科技*、恩德；開盤量大弱勢個股：熒茂、安可、陽程、川寶、台達電。權值股也同步疲弱，台積電開盤下跌15元、來到1060元；鴻海開盤下跌1元、來到214.5元；聯發科開盤下跌30元、來到1280元。美國總統大選進入最後階段，再加上聯準會將在11月公佈利率決議，不過投資人聯準會是否會繼續大幅降息開始出現疑惑態度，甚至有一派人認為聯準會將在11月按兵不動，股市走勢謹慎。經濟的強勁、聯準會的謹慎言論以及對共和黨候選人川普當選對財政影響的擔憂都是市場考量因素。因此拖累美股四大指數昨日跌多於漲，標普500指數創六週以來首次連續下跌，道瓊指數下跌6.71點或0.02%，收42924.89點，那斯達克指數上漲33.12點或0.18%，收18573.13點，標普500指數下跌2.78點或0.05%，收5851.2點，費半指數下跌24.51點或0.47%，收5190.70點。那斯達克指數是唯獨收紅的指數，主要是因為科技五大天王普遍收高，Meta上漲1.19%，蘋果下跌0.26%，Alphabe上漲0.65%，微軟上漲2.08%，亞馬遜上漲0.33%。而半導體股漲跌互見，高通上漲2.47%，應用材料下跌0.79%，德儀下跌0.92%，AMD下跌2.41%，輝達下跌0.084%，美光下跌1.16%。台股ADR多數收紅，台積電ADR下跌1.72%，日月光ADR上漲0.29%，聯電ADR上漲0.52%，中華電信ADR上漲0.63%。