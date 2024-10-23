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▲2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽對戰組合出爐，由洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，兩隊是美國東西豪門，又是大谷翔平和Aaron Judge所處的球隊進行交手，被看好票房和傷勢率開出紅盤。（圖／取自MLB X）

MLB美國職棒大聯盟世界大賽G1將於26日在道奇球場開賽，紐約洋基外野手Aaron Judge今（23）日出席了新聞發布會，他猛誇對手大谷翔平、直言對方的速度還沒有得到足夠的尊重，同時也想起當年對方還在洛杉磯天使隊時，大谷在自己頭上直接轟出一發全壘打，讓他只能望球興嘆。2024年世界大賽對戰組合出爐，迎來全世界球迷都期待的對戰組合，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平將和紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge的球隊進行交手。Judge今年以58發全壘打、144分打點、3成22的打擊率，奪得美聯全壘打和打點雙冠王；而大谷翔平則是繳出54轟59盜的成績，成為大聯盟史上第一位達成「50轟50盜」的球員。32歲的Judge今天受訪時，回首走到世界大賽的這條路，直呼很不容易：「走到這一步的道路艱難，曾有過美好的時光，也有過糟糕的時光，但我一直在期待能迎來這一刻，並享受其中的樂趣。 」Judge本賽季敲出58支全壘打，領先全大聯盟，也是唯一比大谷翔平則54轟更多的球員，這是大聯盟史上第一次例行賽2名50轟以上的打者在季後賽對決。談到大谷翔平，Judge稱讚對方擁有出色的力量，同時跑壘速度還沒得到足夠的尊敬：「他本賽季盜壘超過50次的盜壘一直是熱門話題，但我認為他的天賦還還沒有被充分的談論。他是一名偉大的運動員，是最棒的運動員，也是棒球界最好的球員之一，他是世界棒球大使。」Judge也說之前大谷還在天使隊時，兩人常常有交手機會，也對於他開轟的能力印象深刻：「我在例行賽中與他交手過。有一次，他將球掃進我的防守區域，並在我的頭上轟出了一發全壘打，真是了不起了選手。」