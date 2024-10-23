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▲臺中市大里區永隆康河水環境巡守隊，獲得全國優良級水環境巡守隊殊榮，受環境部頒發獎狀及獎金。（圖／中市環保局提供）

▲ 臺中市西屯區協和里東大溪水環境巡守隊，辦理河川生態調查，掌握河道生態變遷與復育情況。（圖／中市環保局提供）

▲臺中市石岡區石岡里食水嵙溪水環境巡守隊，配合市府發展「食水嵙溪排水小水力發電廠」，相關成果介紹看板。（圖／中市環保局提供）

臺中市為鼓勵水環境巡守隊在水資源守護有卓越表現，自101年起鼓勵參與環境部舉辦的全國水環境巡守隊評比及優良隊伍選拔，屢獲佳績；包括「大里區永隆康河水環境巡守隊」及「石岡區石岡里食水嵙溪水環境巡守隊」等多支巡守隊，先後獲得全國優良級水環境巡守隊殊榮，展現了臺中市在水環境保護上的傑出成果。臺中環保局表示，臺中市還有多支巡守隊具備發展潛力，如與大學合作整治水環境的「西屯區協和里東大溪水環境巡守隊」及積極推動校園宣導的「豐原區南村里水環境巡守隊」，皆為優秀隊伍代表。環保局長陳宏益指出，臺中市推動水環境巡守工作超過20年，現已成立33支巡守隊，共計有840名隊員，負責守護大安溪、大甲溪、烏溪及其支流，守護範圍涵蓋市區、山區、海區及屯區。根據不同區域特色，市府協調各巡守隊進行專項守護工作，山區著重於水源保護，市區、屯區與海區則聚焦於河川及海岸污染防護。隊員定期巡查河川，協助舉報水污染事件，有效維護臺中的水質環境，進而打造宜居的親水城市。臺中市環保局輔導水環境巡守隊執行水域安全巡守工作外，也致力於挖掘在地特色，發展出多元風格的巡守隊。如「大里區永隆康河水環境巡守隊」結合親水公園優美的水環境，定期舉辦河岸走讀活動及音樂晚會，並多次作為接待外縣市巡守隊觀摩參訪地點，也曾作為全國輕艇標桿錦標賽舉辦場地，讓民眾能更親近水環境。「石岡區石岡里食水嵙溪水環境巡守隊」則結合地方水資源場域，如石岡水壩及水資源回收中心，推動水資源循環的宣導工作，並積極參與大甲溪特有種魚類「臺灣白魚」的復育行動，配合市府發展「食水嵙溪排水小水力發電廠」，多方面強化水環境保護，吸引媒體前來專訪。環保局進一步說明，自113年度起，環境部將全國優良水環境巡守隊評選作業改為每兩年辦理一次，延長輔導與推薦的時間。環保局也持續挖掘具在地特色的隊伍，其中「西屯區協和里東大溪水環境巡守隊」，就是具代表性及特色的巡守隊之一。這支由20名里民組成的小隊，憑藉熱情與行動力，在歷年河川巡守活動中表現亮眼，積極培養種子講師，響應世界水質監測日，帶領學生進行河川水質監測。並與東海大學合作推廣油脂截留器，改善東大溪上游的水質，且進行長期生態調查，掌握河道變遷與復育情況。同時也與在地志工團體合作，制定「西屯區協和里環境教育實施計畫」，推動食農教育及資源再利用等永續發展理念，全方位守護在地水環境，創造富市台中宜居城市。臺中市環保局強調，水環境巡守隊是守護本市水資源的關鍵力量。市府將持續支持這些隊伍的運作，深化水環境守護工作，推動永續發展，結合聯合國SDGs永續發展目標「SDGs 6淨水與衛生」及「SDGs 13氣候行動」，建立公眾對保護水資源的關注與參與。並期望在未來的全國評選中再創佳績，為臺中市水環境保護爭光邁向新里程碑。