今（23）日霜降節氣到，是秋天的最後一天節氣，代表天氣逐漸寒冷，北台灣受到東北季風影響也降溫轉雨，早起出門需要先來杯咖啡提神醒腦，7-11隱藏咖啡優惠，「LINE禮物」有精品美式、馥列白拿鐵買一送一電子券，還有榛果拿鐵、紅拿拿鐵19元多一杯；全家則是今（23）日起有特濃美式、特濃拿鐵第二杯10元，相當於近6折開喝。

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🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱焙烤榛果風味拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱好時經典可可第2杯19元，6.4折（原價65元、特價42元）➡️點此購買

▲萬聖節咖啡優惠，7-11咖啡19元多一杯喝。（圖／翻攝自LINE）
▲萬聖節咖啡優惠，7-11咖啡19元多一杯喝。（圖／翻攝自LINE）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月23日至10月27日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯。（圖／全家提供）
▲全家特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）

▲全家門市推出暖心咖啡、茶飲優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲全家門市推出暖心咖啡、茶飲優惠。（圖／業者提供 、記者整理）
📍APP｜即起至10月29日
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯120元，6.7折（原價65元、特價43元）

🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月20日至10月31日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）

▲7-11 APP自10月20日至10月31日有國際燕麥日優惠。（圖／手機截圖）
▲7-11 APP自10月20日至10月31日有國際燕麥日優惠。（圖／手機截圖）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）

▲7-ELEVEN透過集團自建導入逾2千個「OPEN iECO循環杯服務」據點，至今累積減少近25萬個一次性紙杯。（圖／7-11提供）
▲租借OPEN iECO循環杯買濃萃咖啡系列，濃萃美式25元、濃萃拿鐵30元。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至10月31日
買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯，以下舉例換算：
◾買大杯燕麥拿鐵（105元）送氮氣冷萃咖啡（110元），4.9折
◾買大杯抹茶歐蕾（110元）送氮氣冷萃咖啡（110元），5折
🔎點此查詢不可思議咖啡門市

▲7-11即日起買任一杯不可思議咖啡即贈氮氣系列1杯。（圖／7-11提供）
▲7-11即日起買任一杯不可思議咖啡即贈氮氣系列1杯。（圖／7-11提供）
📍門市｜10月16日至10月29日
📍CITY PEARL全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾特大杯珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）

📍CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾經典純奶茶第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾青梅冰茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）

▲7-11至10月29日前，CITY PEARL、現萃茶都有第2杯半價活動。（圖／業者提供）
▲7-11至10月29日前，CITY PEARL、現萃茶都有第2杯半價活動。（圖／業者提供）

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