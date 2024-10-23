今（23）日霜降節氣到，是秋天的最後一天節氣，代表天氣逐漸寒冷，北台灣受到東北季風影響也降溫轉雨，早起出門需要先來杯咖啡提神醒腦，7-11隱藏咖啡優惠，「LINE禮物」有精品美式、馥列白拿鐵買一送一電子券，還有榛果拿鐵、紅拿拿鐵19元多一杯；全家則是今（23）日起有特濃美式、特濃拿鐵第二杯10元，相當於近6折開喝。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱焙烤榛果風味拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱好時經典可可第2杯19元，6.4折（原價65元、特價42元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜10月23日至10月27日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）
📍APP｜即起至10月29日
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯120元，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月20日至10月31日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
📍門市｜即日起至10月31日
買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯，以下舉例換算：
◾買大杯燕麥拿鐵（105元）送氮氣冷萃咖啡（110元），4.9折
◾買大杯抹茶歐蕾（110元）送氮氣冷萃咖啡（110元），5折
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍門市｜10月16日至10月29日
📍CITY PEARL全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾特大杯珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
📍CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾經典純奶茶第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾青梅冰茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
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