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山本由伸將扛世界大賽G2先發！本季美國職棒大聯盟的世界大賽對戰組合，由洛杉磯道奇對決紐約洋基，兩隊都屬豪門，且各自有招牌球星，大谷翔平以及「法官」Aaron Judge坐鎮，可以說是近年最備受矚目的一次總冠軍戰。根據MLB官網報導指出，這位賽揚強投本季為洋基在季後賽先發3場，拿到1勝，總共主投16.1局，就飆出12次三振，防禦率為相當亮眼的3.31。而在道奇方面，Jack Flaherty在國聯冠軍賽首戰先發，面對紐約大都會繳出7局無失分好投，不過在G5再度先發卻只投3局，就慘失8分退場，狀況相對不穩定，季後賽先發3場拿下1勝2敗，防禦率來到7.04。另一方面，日籍投手山本由伸確定會是道奇G2的先發投手，主帥Dave Roberts解釋道：「山本由伸在季後賽先發出賽3場，雖然只拿下1勝，但在分區系列賽、國聯冠軍賽的2次先發，都吃下至少4局的投球，且最終幫助道奇拿下勝利。