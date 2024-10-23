山本由伸將扛世界大賽G2先發！本季美國職棒大聯盟的世界大賽對戰組合，由洛杉磯道奇對決紐約洋基，兩隊都屬豪門，且各自有招牌球星，大谷翔平以及「法官」Aaron Judge坐鎮，可以說是近年最備受矚目的一次總冠軍戰。道奇總教練Dave Roberts今（23）日在記者會上公布先發人選，首戰派出右投Jack Flaherty，而日籍強投山本由伸則會扛下第2戰先發，將成為史上第3位世界大賽先發的日本球員。
沒投首戰有原因 將成日本史上第3人
根據MLB官網報導指出，道奇總教練Dave Roberts在記者會上宣布，世界大賽首戰將由陣中的29歲右投Jack Flaherty扛下先發，對決洋基王牌投手Gerrit Cole。這位賽揚強投本季為洋基在季後賽先發3場，拿到1勝，總共主投16.1局，就飆出12次三振，防禦率為相當亮眼的3.31。
而在道奇方面，Jack Flaherty在國聯冠軍賽首戰先發，面對紐約大都會繳出7局無失分好投，不過在G5再度先發卻只投3局，就慘失8分退場，狀況相對不穩定，季後賽先發3場拿下1勝2敗，防禦率來到7.04。
另一方面，日籍投手山本由伸確定會是道奇G2的先發投手，主帥Dave Roberts解釋道：「針對世界大賽的後續安排，希望讓他們2個有最好的登板機會，並且考量休息時間等因素，所以做出這樣的安排。」
山本由伸在季後賽先發出賽3場，雖然只拿下1勝，但在分區系列賽、國聯冠軍賽的2次先發，都吃下至少4局的投球，且最終幫助道奇拿下勝利。值得一提的是，山本由伸也將成為繼2007年的松阪大輔、2017年的達比修有後，第3位在世界大賽先發的日籍投手。
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根據MLB官網報導指出，道奇總教練Dave Roberts在記者會上宣布，世界大賽首戰將由陣中的29歲右投Jack Flaherty扛下先發，對決洋基王牌投手Gerrit Cole。這位賽揚強投本季為洋基在季後賽先發3場，拿到1勝，總共主投16.1局，就飆出12次三振，防禦率為相當亮眼的3.31。
而在道奇方面，Jack Flaherty在國聯冠軍賽首戰先發，面對紐約大都會繳出7局無失分好投，不過在G5再度先發卻只投3局，就慘失8分退場，狀況相對不穩定，季後賽先發3場拿下1勝2敗，防禦率來到7.04。
另一方面，日籍投手山本由伸確定會是道奇G2的先發投手，主帥Dave Roberts解釋道：「針對世界大賽的後續安排，希望讓他們2個有最好的登板機會，並且考量休息時間等因素，所以做出這樣的安排。」
山本由伸在季後賽先發出賽3場，雖然只拿下1勝，但在分區系列賽、國聯冠軍賽的2次先發，都吃下至少4局的投球，且最終幫助道奇拿下勝利。值得一提的是，山本由伸也將成為繼2007年的松阪大輔、2017年的達比修有後，第3位在世界大賽先發的日籍投手。