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NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽在台灣時間今（23）日正式點燃戰火，首場比賽由去年的總冠軍波士頓塞爾提克在主場迎戰紐約尼克，而賽前塞爾提克球團也舉辦了頒發冠軍戒指的儀式，只見所有的綠衫軍球員都滿懷期待地戴上戒指，並在鏡頭前留下珍貴的合照。波士頓塞爾提克在上個賽季例行賽最終奪下64勝18敗的戰績，以勝率高達0.780在東區名列第一，也一路勇闖至總冠軍賽，，正式超越洛杉磯湖人，獨居NBA史上得冠次數最多的球隊，這也是綠衫軍隊史睽違16年再次奪冠。今日NBA新賽季的例行賽正式點燃戰火，塞爾提克球團稍早也正式在賽前舉辦頒發冠軍戒指的儀式，隨後綠衫軍一哥Jayson Tatum也親自站出來喊話，並表示：「對我和全隊的每個人來說，這絕對是最榮耀的時刻，沒有球迷們的支持，我們上賽季也沒辦法能夠做到這些。讓我們一起享受現在這樣的時刻吧，而美媒《BetMGM》稍早則是公佈了本賽季奪冠機率最高的幾支球隊，，後續則依序為雷霆17.9%、尼克14.3%、76人9.8%、金塊9%、獨行俠8.3%、灰狼8.3%、公鹿7.2%。