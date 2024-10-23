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國防部今（23）日表示，中共遼寧號航艦編隊，昨夜間由東沙附近海域經台灣海峽北駛。國防部長顧立雄受訪時也表示，這並不是遼寧艦首度通過台海，目前它是沿著海峽中線以西行駛，「我們都密切掌握」。國防部長顧立雄今天赴立院外交及國防委員會進行「解放軍『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台封鎖之應處作為」專案報告並備質詢。他會前受訪時被問到，共軍遼寧艦行駛台海有何意圖？顧立雄強調：「遼寧號從它參與聯合利劍演習之後的所有動向，我們都有清楚用聯合情監偵手段密切掌握。」有關官兵向媒體爆料，負責守衛基隆港的陸軍關渡指揮部機步二營，在中共聯合利劍B演習當天（14）上午緊急召回休假的戰備部隊，有何用意？顧立雄則說明，關指部指揮官應該是有淡水河防戒護護任務，認為有戰備任務需求。據他了解，當天是召回25名國軍同仁，「國防部整體而言並沒有提升戰備」。