美國職棒大聯盟（MLB）今年世界大賽將由洛杉磯道奇對上紐約洋基，兩隊將上演「世仇對決」。此外，球迷也將見證「法官」Aaron Judge和大谷翔平，兩位「50轟」等級選手在世界大賽交手，除了兩位選手的獲得關注外，兩人愛犬的「另類對決」也成為球迷熱議的話題。
去年才首度亮相 Dekopin人氣直逼大谷
大谷在去年獲得美聯MVP的直播時，首次亮相愛犬Dekopin瞬間引發熱議，今年8月29日道奇主場迎戰巴爾的摩金鶯的比賽，道奇舉辦「大谷搖頭娃娃日」大谷帶著Dekopin為道奇開球，再度將Dekopin的人氣提升不少。
Judge愛狗形象獲青睞 曾與愛狗現身「汪汪隊」
而Judge的兩隻愛犬分別是Gus和Penny，品種為長毛臘腸，去年Judge曾帶Gus前往洋基球場，並在賽前暖身時，在外野與Gus玩「你丟我撿」當時Gus奔跑的模樣，也擄獲不少球迷的心，Judge的愛狗形象，也讓他和Gus曾出現在知名卡通「汪汪隊立大功」中。
在世界大賽確定由道奇對上洋基後，就有網友在X上發文表示：「今年的世界大賽，不只是洋基對上道奇，更不只是大谷對上Judge，而是Dekopin對上Gus和Penny，這真是太特別了。」底下有網友開玩笑回應：「這場對決沒有輸家」、「Dekopin會投球」等。
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大谷在去年獲得美聯MVP的直播時，首次亮相愛犬Dekopin瞬間引發熱議，今年8月29日道奇主場迎戰巴爾的摩金鶯的比賽，道奇舉辦「大谷搖頭娃娃日」大谷帶著Dekopin為道奇開球，再度將Dekopin的人氣提升不少。
Judge愛狗形象獲青睞 曾與愛狗現身「汪汪隊」
而Judge的兩隻愛犬分別是Gus和Penny，品種為長毛臘腸，去年Judge曾帶Gus前往洋基球場，並在賽前暖身時，在外野與Gus玩「你丟我撿」當時Gus奔跑的模樣，也擄獲不少球迷的心，Judge的愛狗形象，也讓他和Gus曾出現在知名卡通「汪汪隊立大功」中。
在世界大賽確定由道奇對上洋基後，就有網友在X上發文表示：「今年的世界大賽，不只是洋基對上道奇，更不只是大谷對上Judge，而是Dekopin對上Gus和Penny，這真是太特別了。」底下有網友開玩笑回應：「這場對決沒有輸家」、「Dekopin會投球」等。