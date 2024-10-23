我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）今年世界大賽將由洛杉磯道奇對上紐約洋基，兩隊將上演「世仇對決」。大谷在去年獲得美聯MVP的直播時，首次亮相愛犬Dekopin瞬間引發熱議，而Judge的兩隻愛犬分別是Gus和Penny，品種為長毛臘腸，在世界大賽確定由道奇對上洋基後，就有網友在X上發文表示：「」底下有網友開玩笑回應：「這場對決沒有輸家」、「Dekopin會投球」等。