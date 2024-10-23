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台灣民意基金會22日公布最新民調，對立法院長韓國瑜有好感民眾達到44.5%，較2年前增加20%，相當於增加386萬人，感情溫度55.26度。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，韓國瑜如今重獲高人氣，在政治上奇蹟式復活，也為台灣政治過程投下一個超級變數。對此，資深媒體人黃揚明認為，這份民調為何不在2月份韓剛上任立法院長就放，而是要等到10月？且正好就在國民黨兩個太陽「韓盧對戰」的消息傳出之際，質疑這份民調的概念就是要「捧韓殺盧」。黃揚明22日在節目《大新聞大爆卦》指出，最近綠營在製造一個「韓盧對戰」的氛圍，放出盧秀燕和韓國瑜勢必一戰等訊息，台灣民意基金會這份民調調查時間是在10月13至15日，也就是「罷樑」一役結束之後，可為什麼要放一個韓國瑜感情溫度的調查？若要放也應該是在2月份韓國瑜當選立法院長的時候放，為何要等到10月份才放？黃揚明表示，綠營現在捧韓、卓榮泰把韓國瑜拉出來當公道伯，這些都是為了製造出藍營的矛盾；其次，就是要讓藍營內部互打，提前展現出盧秀燕和韓國瑜之間的矛盾，讓藍軍分裂。黃揚明認為，2028總統大選，大概沒有民眾黨主席柯文哲的舞台了，而以目前白營對綠營仇恨值這麼高，若在一對一情況下，民進黨不見得有把握穩贏，但若造成藍營矛盾，民進黨太會這樣操作了，這份民調的概念就是要「捧韓殺盧」。