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台北市前市長柯文哲因涉入京華城弊案遭收押至今，時事評論員吳靜怡今（23）日質疑，柯文哲2022開始，筆記本是否紀錄更多金主、掮客的名字？她也爆料，過去甚至有企業家問，「錢到底都放在哪裡？床底怎麼夠放？」「誰不願意給柯文哲市長面子？」吳靜怡在臉書指出，發展出不同系統的人脈關係，有些是從各局處建立起，有時候副市長作東還能用特支費在國賓飯店宴請嘉賓，凝聚台北市工商人脈圈；有些是台商企業家為首在招待所宴客，凝聚藍色關係鏈；有些是女性閨蜜不斷找企業家買單請客，凝聚類似柯友會的關係網。「柯文哲2022開始，筆記本是否紀錄更多金主、掮客的名字？」吳靜怡爆料，「人面、場面、情面」是人生最難吃的三碗麵，每場飯局都有不同目的，有些是見面前一人一百講好帶到現場，有些是見面時一人三十講好責任額各自捐款，這些企業家多半是為了守住面子把麵全吞了，對外都說柯文哲「很愛錢」、「會拿錢」、「一直要」，甚至有企業家問：「錢到底都放在哪裡？床底怎麼夠放？」吳靜怡指出，2024年藍白破局之後，柯文哲說很多原本答應要捐款的企業都收手，但幾位重量級台商都說自己被唬爛了，柯文哲用「藍白會合」為理由，柯文哲該拿的也都先拿了，甚至到中南部，即便遇到初次登門拜訪的企業家，也就直接開口要錢，「手路」相當難看。吳靜怡提到，柯文哲記事本裡面不會只有邱佩琳，只是檢調廉針對政治人物有高度敏感性，要傳立委們來問話不容易。吳靜怡說，物質與精神陪伴是同樣的重要，柯文哲在追逐金錢地位時，也有不少人陪伴，無論是橘子還是金桔，成就了柯文哲，在追逐一個貪婪的自我。