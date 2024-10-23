50歲金曲歌后楊乃文近日爆出愛慕一名牛肉麵店老闆，對方其實是男星邱隆杰，47歲的他曾拍過《痞子英雄》電影版，副業經營居酒屋、牛肉麵店、酒吧，傳出和楊乃文曖昧，但其實沒有交往，反倒是楊乃文主動進攻居多。過去也有居酒屋離職員工爆料，徐懷鈺倒追過邱隆杰，兩人因同個經紀人認識，但否認有交往，只能說邱隆杰桃花運非常旺。
楊乃文傳主動追邱隆杰！約他參加蕭敬騰婚禮
據《鏡週刊》報導，楊乃文近日疑似與邱隆杰曖昧中，兩人合資開酒吧所以有密切往來，但其實並沒有正式展開交往；這段感情反倒是楊乃文比較主動，單身多年的她近期受訪也坦承身邊有在觀察中的對象。據傳13日蕭敬騰與林有慧婚禮，楊乃文有邀請邱隆杰當男伴一同出席，但最後卻是和女性友人到場，疑似被邱隆杰拒絕。
邱隆杰拍過《痞子英雄》！被爆曾遭徐懷鈺倒追
邱隆杰來頭不小，經營的餐飲副業相當知名，47歲的他其實2003年就開始拍戲，加入TVBS經紀部，是賀軍翔的師兄。邱隆杰還拍過《海豚灣戀人》、《鬥牛，要不要》、《廉政英雄》等超過20部熱門台劇，但都是演配角，最令人印象深刻的是曾演出《痞子英雄》電影版持重砲攻擊的少校，健壯的身材、帥氣的五官讓他桃花運不斷，據傳徐懷鈺也曾「煞到」過他。
一名曾在邱隆杰經營的居酒屋上班的員工爆料，徐懷鈺曾有一段時間經常到店裡找邱隆杰，兩人互動熱絡，徐懷鈺甚至以「老闆娘」自居，但兩人最後似乎也沒有交往。當時邱隆杰表示他們是因為共同經紀人周彥彤才會認識，雙方只是朋友。不過該名爆料者稱自己是因為得罪徐懷鈺才被店長開除，顯示徐懷鈺在店內地位也很大，真相是什麼外界霧裡看花。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《鏡週刊》報導，楊乃文近日疑似與邱隆杰曖昧中，兩人合資開酒吧所以有密切往來，但其實並沒有正式展開交往；這段感情反倒是楊乃文比較主動，單身多年的她近期受訪也坦承身邊有在觀察中的對象。據傳13日蕭敬騰與林有慧婚禮，楊乃文有邀請邱隆杰當男伴一同出席，但最後卻是和女性友人到場，疑似被邱隆杰拒絕。
邱隆杰拍過《痞子英雄》！被爆曾遭徐懷鈺倒追
邱隆杰來頭不小，經營的餐飲副業相當知名，47歲的他其實2003年就開始拍戲，加入TVBS經紀部，是賀軍翔的師兄。邱隆杰還拍過《海豚灣戀人》、《鬥牛，要不要》、《廉政英雄》等超過20部熱門台劇，但都是演配角，最令人印象深刻的是曾演出《痞子英雄》電影版持重砲攻擊的少校，健壯的身材、帥氣的五官讓他桃花運不斷，據傳徐懷鈺也曾「煞到」過他。
一名曾在邱隆杰經營的居酒屋上班的員工爆料，徐懷鈺曾有一段時間經常到店裡找邱隆杰，兩人互動熱絡，徐懷鈺甚至以「老闆娘」自居，但兩人最後似乎也沒有交往。當時邱隆杰表示他們是因為共同經紀人周彥彤才會認識，雙方只是朋友。不過該名爆料者稱自己是因為得罪徐懷鈺才被店長開除，顯示徐懷鈺在店內地位也很大，真相是什麼外界霧裡看花。