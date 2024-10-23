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▲王齊麟突然法限時動態向隊友道歉，結果是在玩遊戲。（圖／王齊麟IG）

▲「麟洋配」今年奧運成功奪下男子雙打金牌，也是奧運史上首隊完成二連霸的男雙組合。（圖／記者黃建霖攝）

羽球選手王齊麟曾與搭擋李洋在奧運場上完成男雙金牌二連霸，不過隨著李洋的退休，「麟洋配」也跟著劃下句點，王齊麟改與21歲的邱相榤組成「麟相配」，而王齊麟昨（22）日突然在社群平台發限動向隊友道歉，引起網友熱烈關注。王齊麟在IG限時動態上突然寫下「抱歉了我的隊友們，我也是身不由己。」由於他的奧運選手身分，加上專攻雙打項目，此言一出更讓網友嚇一跳。但仔細一看背景是線上遊戲的畫面，才讓人意識到原來是遊戲《英雄聯盟》出現「低優先排列順序」，他才向隊友們道歉。事實上，今年奧運中「麟洋配」在5取2的小組賽中以第一名之姿脫穎而出，一路殺進四強，連續兩屆闖入決賽。在最終戰時也對上中國組合王昶、梁偉鏗，展開激烈的三局拉鋸戰後，最終「麟洋配」贏得兩局成功擊敗中國組合，同時也是奧運史上首隊完成二連霸的男雙組合。而看似與演藝圈豪無關聯的王齊麟私底下卻有許多巨星好友，第59屆金鐘獎才剛結束，便發出與柯震動、賈靜雯的合照，之前奪下奧運金牌，也與六月、謝承均等人一起吃飯，足以展現他與許多藝人好友的好交情。