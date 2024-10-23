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越南第三季經濟成長率為7.4%，預計2024年全年經濟成長率為7%，專家保守估計也有6.1%，讓人不禁好奇，為何越南成為東南亞經濟表現最強勁的國家？根據世界銀行預測，越南經濟增長率預計2024年將達到6.1%，2025年將達到6.5%。2025年越南的經濟增長將超過其他東南亞國家，如泰國、柬埔寨、馬來西亞、印尼和菲律賓。專家分析，越南的製造業出口和旅遊業的強勢復甦以及投資增長，讓越南一躍成為東南亞國家發展的龍頭地位。越南經濟蓬勃發展的主因之一，在於越南政府近年來奉行「竹子外交」，與美國、日本升級成為全面戰略夥伴關係，同時依然與中國保持良好溝通，讓越南的外國投資大量增加。今年越南外國直接投資額（Foreign direct investment，FDI）創下五年新高，成為外國企業新寵，最新統計數據顯示，2024年前8個月越南的FDI到位資金累計達141.5億美元，獲得最多投資的前三大產業為製造業、房地產和批發零售業。越南外國投資局（Foreign Investment Agency）公佈的數據顯示，2024年前八月越南FDI承諾資金達到205.2億美元，較2023年同期增加7%，其中，新增投資案共2,247件，相比2023年同期成長8.5%，承諾投資資金約120億美元，年增高達27%。再來是越南政府積極投入資金，輔佐產業發展，認真拼經濟。亞銀展望報告認為，公共投資今年會是扮演越南經濟成長的要角，並提到越南政府批准今年約688.5兆越南盾（約新台幣8800億元）的公共投資資本支出。越南政府下半年更祭出减稅與加薪政策以刺激消費，包括公務員基本工資提高30%、退休金領取者提高15%、工人最低工資提高6%，政策總需求資金估於280-360億美元（約占國內消費5%）。越南政府估計第4季經濟成長可達7.6%至8%，並維持2024年成長7%的目標不變，如此有自信的原因在於出口與工業復甦強勁，貿易順差達207.9億美元 。日盛越南機會基金研究投資團隊指出，越南的關稅優惠促使許多國際企業選擇在越南設立生產基地，以及年輕的人口紅利，而越南雖然是計劃經濟國家，但在市場與資訊流通方面有足夠的開放性。此外，新加坡智庫Angsana Council、顧問公司貝恩及星展銀行聯合報告指出，包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南等6個東南亞經濟體的GDP及海外直接投資，將會在未來10年超越中國，從今年到2034年為止，將會以平均每年5.1%增長，比中國預計的增長3.5%至4.5%還要高。其中又以越南的成長速度最亮眼，預計將達到平均每年6.6%增長，東南亞金融重鎮新加坡則以2.5%排名第6。隨著投資的增加，市場逐漸成熟，尤其是科技產業與AI的崛起，越南吸引了黃仁勳所領導的輝達等國際大廠合作。作為東南亞地區的工業樞紐，越南在今年第三季度報告了兩年來最強勁的經濟增長，各界看好越南發展潛力，顯示全球挑戰日益嚴峻背景下，越南展現韌性，有利長線布局投資，將會是未來10年經濟增長最快的東南亞國家，