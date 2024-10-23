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▲成龍幾年前也曾在好萊塢影片中有類似關繼威在《狠狠愛》裡的造型，彼此看來真的有些神似。（圖／摘自IMDb）

▲吳彥祖在《狠狠愛》扮演與弟弟失和的黑幫老大，表情盡露狠勁。（圖／摘自環球影片 官方頻道YouTube）

▲關繼威（左）在《狠狠愛》有不少打鬥動作場面，將令觀眾看得直呼過癮。（圖／UIP提供）

關繼威在成為奧斯卡最佳男配角得主後，演藝事業再度翻紅，作品不斷。即將在明（2025）年上映的新片《狠狠愛》中，更登上第一男主角寶座，扮演一位退休轉任房仲的殺手，本以為可以擺脫打打殺殺的生活，不料昔日的夥伴找上門，又捲入江湖腥風血雨，連哥哥吳彥祖都派人追殺。關繼威與吳彥祖也有對打的場面，各自展露狠勁，不過首支預告出爐之後，竟被網友認為53歲的他「撞臉」成龍，有年輕時的成龍在銀幕上大展身手的錯覺。小時候被史蒂芬史匹柏重用而走紅的關繼威，長大後幕前發展受阻，一度轉進幕後多年，才又因《媽的多重宇宙》風光回歸，但《狠狠愛》是他難得一見、在好萊塢電影裡擔任第一主角，還有連場打鬥，頗有《無名弒》、《暴戾夜》之類平凡人物變身殺神的奇想動作風格。除了他和吳彥祖在電影裡手足對決、相愛相殺外，《西城故事》奧斯卡最佳女配角亞莉安娜黛博塞也加入扮演關繼威以往的殺手同伴，在這場江湖大風暴中有關鍵性的角色。《狠狠愛》首支預告雖然吸睛，網友卻找到新的亮點：年過半百還有著娃娃臉的關繼威，竟然像極了在好萊塢與華人影壇當紅時期的成龍，在預告留言區中寫道「感覺是小一號的成龍」、「成龍縮水了」、「原來是成龍跟阿祖啊，演兄弟的話，鼻子倒是有點像。」但也有人認為，關繼威被好萊塢冷落多年，再度翻紅後以這樣的動作片路線回到大銀幕也不錯，況且過去成龍在好萊塢電影還要搭檔別的老外男星一起主演，關繼威現在自己一個就能作主，算是蠻不錯了。