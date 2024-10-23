極力爭取開放代理孕母政策的民眾黨立委陳昭姿，在立法院院會質詢時問行政院態度，質疑行政院屢遭性平會綁架，還點名台北市社會局前局長顧燕翎與前立委黃淑英，痛批兩人態度偏激、心理變態。民進黨立委黃捷批，民眾黨陳昭姿委員在總質詢發表驚人的歧視言論，聽了深感遺憾。面對代孕議題，若用謾罵、人身攻擊的方式抒發，非但無法形成共識，更使得這個議題難以往前走，最終沒有人能受益。
陳昭姿在質詢時說，「政府最好擺脫那群有被害妄想症的女人，尤其是那些女權主義者……性平會長期聘任態度偏激、心理變態的委員，他們憑什麼否決代理孕母？」黃捷說，事實上，現行衛福部草案有諸多疑慮，在代理孕母身份評估、代孕服務機構等相當關鍵的環節，全部都是空白授權。目前草率的內容，難以評估制度是否能保障代孕女性及人工生殖子女的權益。這不是被害妄想症，更不是心理變態，而是在世界各地發生的真實案例與擔憂。
此外，陳昭姿說：「單身者、同志產生的問題，會比代孕更輕微嗎？健康人欺負有病的人。」黃捷說，事實上，目前衛福部的版本在完成預告後，收到600多條意見，大部分都與代理孕母有關。在衛福部舉辦的公聽會上，眾多民間團體站出來呼籲脫鉤處理，讓單身者與女同志爭議較小的對象先行、代孕另立專法處理。
黃捷說，他的立場很清楚，面對涉及複雜倫理的代孕議題，需要更多細緻、耐心、理性的配套，確保女性的身體自主權及同意，才有機會向下討論。很多立委都在質詢時提出具體質疑，但是衛福部長邱泰源仍然是閃爍其詞，而且對於草案不熟悉，讓人難以對這個版本感到放心。
黃捷說，有質疑不等於阻撓法案，「身為立委，我們本來就需要誠實地面對代孕草案中的各種風險、與各界對話找出最佳解方，這才是負責任的國會議員應該做的事，而非僅是自私地透過權力實現個人利益。」
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此外，陳昭姿說：「單身者、同志產生的問題，會比代孕更輕微嗎？健康人欺負有病的人。」黃捷說，事實上，目前衛福部的版本在完成預告後，收到600多條意見，大部分都與代理孕母有關。在衛福部舉辦的公聽會上，眾多民間團體站出來呼籲脫鉤處理，讓單身者與女同志爭議較小的對象先行、代孕另立專法處理。
黃捷說，他的立場很清楚，面對涉及複雜倫理的代孕議題，需要更多細緻、耐心、理性的配套，確保女性的身體自主權及同意，才有機會向下討論。很多立委都在質詢時提出具體質疑，但是衛福部長邱泰源仍然是閃爍其詞，而且對於草案不熟悉，讓人難以對這個版本感到放心。
黃捷說，有質疑不等於阻撓法案，「身為立委，我們本來就需要誠實地面對代孕草案中的各種風險、與各界對話找出最佳解方，這才是負責任的國會議員應該做的事，而非僅是自私地透過權力實現個人利益。」