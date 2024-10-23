我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽在台灣時間今（23）日正式點燃戰火，首場比賽由去年的總冠軍波士頓塞爾提克在主場迎戰紐約尼克隊，此戰綠衫軍展現出自身渴望連霸的氣勢，半場打完就攻下高達74分，領先對手多達將近20分，拿下隊史上的第18座總冠軍，正式超越洛杉磯湖人，獨居NBA史上得冠次數最多的球隊，這也是綠衫軍隊史睽違16年再次奪冠。而新賽季的首場比賽，塞爾提克的對手則是同為東區的勁敵尼克隊，首節綠衫軍在主場就打出氣勢，一哥Jayson Tatum單節個人就砍下15分，至於客場作戰的尼克隊則在外線陷入掙扎，團隊三分球7投全數落空。第二節比賽綠衫軍持續加壓，雙方易籃再戰後，塞爾提克團隊在第三節開局又打出一波14：6的攻勢，再將原先的領先優勢持續擴大，，三節打完綠衫軍再將領先優勢擴大至113：87。最終末節尼克在無力逆轉頹勢的情況下，2隊也開始換上替補球員應戰，，順利搶下新賽季首勝。