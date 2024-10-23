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美元續強，亞洲主要貨幣趴倒，其中日圓兌美元再貶破151，雖然新台幣兌美元也貶，但貶幅仍沒有日圓大，日圓兌新台幣換匯價也更甜，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（23）日早盤來到0.215元，為7月24日以來新低價。若與9月16日換匯高點0.2317元相較，換新台幣5萬元，現在可以多換到1萬6762日幣，相當於省下1張近萬日幣的東京迪士尼門票錢，還可以多吃7碗一蘭拉麵。在市場預期美國聯準會（Fed）將放緩降息腳步，加上美國總統不確定因素干擾，美元再創2個半月新高，美元指數持續站穩104，日圓兌美元則再貶破151元，新台幣兌美元今日早盤也貶破32.1元，一度下探32.135元，不過，貶幅還是沒有日圓大，也因此，日圓兌新台幣換匯價創3個月來新低。台灣銀行日圓現鈔賣出價今日早盤進一步來到0.215，創7月24日以來新低價，7月23日為0.2141元。若以9月16日換匯高點0.2317元相較，以換新台幣5萬元，當時只能換到21萬5796日幣，現在可以換到23萬2558日幣，多出1萬6762日幣，相當省下1張近萬日幣的東京迪士尼門票錢，還可以多吃7碗一蘭拉麵。