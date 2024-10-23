洋基怪投將在世界大賽回歸！紐約洋基先發左投Nestor Cortes，因姿勢詭異多變，而被形容為「怪投」，在例行賽尾聲因左手肘屈肌拉傷進入傷兵名單，所以在前段季後賽中缺席。根據《ESPN》報導，Nestor Cortes為了爭奪冠軍戒，不惜面臨受傷的高風險，仍打算在世界大賽回歸，並霸氣喊話，將全力以赴對決洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平。
扛受傷風險出戰 目標解決道奇左打
Nestor Cortes本季在例行賽出賽30場先發，拿下9勝10敗，防禦率維持在3.77，為洋基隊吃下不少局數。在9月尾聲，因為左手肘屈肌拉傷的傷勢，缺席包含分區系列賽、美聯冠軍賽等季後賽場次。
不過根據美國媒體《ESPN》報導，面對即將來臨的世界大賽，Nestor Cortes做出重大決定，那就是在手肘傷勢後僅不到1個月，就回歸洋基的先發投手輪值，而這一舉動伴隨著可能長期受傷的風險。
對此，Nestor Cortes表示在與球隊高層、教練、經紀人和家人討論後，他願意承擔這項風險，並說道：「我已經思考過這可能導致的後果，但如果我能擁有一枚冠軍戒，然後一年打不了球，那就這樣吧。」
Nestor Cortes的復出，對於洋基來說將是一大利多，因為道奇打線有眾多強力的左打者，包含Freddie Freeman、Max Muncy以及大谷翔平。談到大谷翔平，Nestor Cortes表示：「我將會拿出全力和他對決，而且不僅是他，還有他們打線中的其他左打者。」
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Nestor Cortes本季在例行賽出賽30場先發，拿下9勝10敗，防禦率維持在3.77，為洋基隊吃下不少局數。在9月尾聲，因為左手肘屈肌拉傷的傷勢，缺席包含分區系列賽、美聯冠軍賽等季後賽場次。
不過根據美國媒體《ESPN》報導，面對即將來臨的世界大賽，Nestor Cortes做出重大決定，那就是在手肘傷勢後僅不到1個月，就回歸洋基的先發投手輪值，而這一舉動伴隨著可能長期受傷的風險。
對此，Nestor Cortes表示在與球隊高層、教練、經紀人和家人討論後，他願意承擔這項風險，並說道：「我已經思考過這可能導致的後果，但如果我能擁有一枚冠軍戒，然後一年打不了球，那就這樣吧。」
Nestor Cortes的復出，對於洋基來說將是一大利多，因為道奇打線有眾多強力的左打者，包含Freddie Freeman、Max Muncy以及大谷翔平。談到大谷翔平，Nestor Cortes表示：「我將會拿出全力和他對決，而且不僅是他，還有他們打線中的其他左打者。」