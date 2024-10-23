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洋基怪投將在世界大賽回歸！紐約洋基先發左投Nestor Cortes，因姿勢詭異多變，而被形容為「怪投」，在例行賽尾聲因左手肘屈肌拉傷進入傷兵名單，所以在前段季後賽中缺席。Nestor Cortes本季在例行賽出賽30場先發，拿下9勝10敗，防禦率維持在3.77，為洋基隊吃下不少局數。不過根據美國媒體《ESPN》報導，對此，Nestor Cortes表示在與球隊高層、教練、經紀人和家人討論後，他願意承擔這項風險，並說道：「Nestor Cortes的復出，對於洋基來說將是一大利多，因為道奇打線有眾多強力的左打者，包含Freddie Freeman、Max Muncy以及大谷翔平。