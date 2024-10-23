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台灣民意基金會22日公布最新民調，對立法院長韓國瑜有好感民眾達到44.5%，較2年前增加20%，相當於增加386萬人，感情溫度55.26度。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，韓國瑜如今重獲高人氣，在政治上奇蹟式復活，也為台灣政治過程投下一個超級變數。對此，國民黨立委徐巧芯表示，韓國瑜的幽默跟魅力別人學不來，專業則是逐漸累積來的，「20%幽默加80%專業，天作之合，自然民調水漲船高！」徐巧芯22日在立法院受訪時表示，她認為韓院長作為立法院的大家長做得非常好，朝野協商在韓國瑜上任後與以往不同，過去很多人認為這是黑箱、密室協商，可現在都是公開透明，不僅可以聽到不同黨派的意見，也能看見立法院長主持議事的功力。徐巧芯續指，韓國瑜是位願意體恤別人，溫暖、有耐心的協調者，這個大家都可以感受到，且韓國瑜主持會議愈發嫻熟，以及他接待外賓的表現，都讓大家對他的好感度提升。徐巧芯說，韓國瑜的幽默感、魅力是別人學不來的，而現在的專業是逐漸累積來的，「20%幽默加80%專業，天作之合，自然民調水漲船高！」