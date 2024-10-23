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▲台灣麥當勞與知名動漫IP《獵人》（HUNTER×HUNTER）聯名推出全套卡包與精緻手提箱集卡冊，蔡康永昨日也開箱獵人卡，並大玩諧音哽。（圖／翻攝蔡康永臉書）

台灣麥當勞與知名動漫IP《獵人》（HUNTER×HUNTER）聯名，今（23）日開始正式推出熱血動漫祭活動，而許多網紅已經先拿到全套卡包與精緻手提箱集卡冊，陸續在社群上曬出開箱影片或照片，就連知名主持人兼作家蔡康永昨（22日）也在臉書上分享《獵人》卡片，並大玩諧音哽，尤其組成「蟻老麥老、犽依席巴」8字，讓網友們全都笑翻。麥當勞此次與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名活動，推出的《獵人》卡據說寄給至少300個網紅，就連知名主持人蔡康永也收到，還於昨（22）日也貼出28秒開箱影片，他於影中提到，蟻王老了以後叫蟻老，小麥老了以後叫麥老，蟻王跟小麥一起老叫蟻老麥老（倚老賣老）。當奇犽依靠在席巴身上時，那就是犽依席巴（音似韓語髒話）。影片一出後，引起眾多網友留言：「康永哥有在追《獵人》」、「冷靜說幹話的能力實在高超」、「太好笑了」、「完美示範一本正經講幹話」、「只想買這4張了」、「康永哥正式踏入諧音圈」，甚至也有人提到「這是我認識的康永哥嗎」。麥當勞此次與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名活動，活動時間從今（23）日早上11:00開賣至11月19日。為公平起見，麥當勞將設置「獵人盲卡包銷售專用櫃檯」，顧客需依循工作人員指引，至預排區排隊購買盲卡包，得來速、自助點餐機及歡樂送則不開放購買。