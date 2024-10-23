我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IU說自己曾經重複看了3、4遍《不能說的·秘密》，大讚周董真的很帥氣。（圖／華納音樂西洋日韓頻道YouTube）

▲▼周杰倫12月台北大巨蛋演唱會，門票在今日開賣。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫12月要在台北大巨蛋開唱，門票今（23）日於拓元售票網站開賣，粉絲摩拳擦掌準備開搶。而周董的魅力不只台灣歌迷喜歡，其實日韓、歐美也有一票粉絲支持，就連南韓小天后IU也曾自爆超愛周杰倫，誇獎周董不僅帥又會唱歌、演戲，更說自己曾經重複看了3、4遍周杰倫自編自導自演的電影《不能說的·秘密》，狂讚周杰倫實在太有魅力了。IU（李知恩）2016年登台開唱前，接受華納音樂專訪，被問到有沒有想合作的台灣歌手，IU第一時間就回答是周杰倫，她說周董在韓國也非常有名，是又會唱歌又會演戲的代表：「真的很帥氣！」IU更說自己曾經重複看了3、4遍《不能說的·秘密》，認為不論是誰看完這部電影都會成為周杰倫的粉絲，「我看了以後也覺得他好帥」。《不能說的·秘密》除了是周杰倫自導自演，更是自己編劇，2007年上映時在亞洲掀起一陣轟動，電影同名主題曲〈不能說的秘密〉MV在YouTube上已累計4330多萬瀏覽量，是周董的經典代表作。他在電影中和桂綸鎂談起淒美又懸疑的虐戀，讓粉絲印象深刻，在電影首映時，周杰倫也曾坦言，他是從自己的童年經歷來改編這個故事，但他的經歷並沒有這麼浪漫。今日周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會門票開搶，是周董睽違7年首度回到台北開唱，他也是第一個在大巨蛋舉行專場演唱會的男歌手，勢必掀起轟動。演唱會一連4場從12/5唱到12/8，門票今日中午開賣，票價從最貴的搖滾曲6880元到看台區1880元不等，粉絲要搶要快。