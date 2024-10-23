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▲火警現場為11樓建築物，於10樓房間燃燒，消防局獲報後立即出動25車53人前往，到場後有煙冒出，立即佈線搶救。(圖／高市消防局提供)

高雄巿新興區七賢一路一處旅館今天清晨發生火警，警消獲報後立刻到場搶救延燒約半個多小時，消防人員救出4名投宿旅客，其中1名OHCA、3人受傷。確實起火原因由警、消調查中。高雄市消防局表示，起火點在11樓，現場的床鋪、雜物開始燃燒，該層樓住客均躲到其他房間避難，等待救援，開門後發現住客已倒臥在地，立即將他送醫搶救，最終宣告不治。另有2名住客在11樓窗台等待救援，初期滅火的旅館員工則是嗆傷送醫。10月23日06時25分新興區七賢一路上一旅館發生火警，消防局立即出動25車53人前往，到場後有煙冒出，立即佈線搶救，火勢於06時50分撲滅，現場為11樓建築物，於10樓房間燃燒，救出4名民眾送醫(3名男性意識清楚、1名男性OHCA)。消防隊員滅火時，發現10樓房間燃燒，救出4名投宿男子，分別送往高醫、大同等醫院急救，3人意識清楚，其中１名江姓男子失去生命跡象，送醫不治。經詢問旅館員工表示，江男已住約3個月，近日有身體虛弱無力，並有受傷狀況，旅館聯繫家屬未回應。起火原因由火調人員調查中。消防局表示，每年抽查飯店業消防設備，瑞谷商旅在8月間經抽查合格，現場設備並有動作。消防局強調，防範火災是每個人的責任，無論是業者、員工還是住客都應保持高度的防火警覺性，共同確保安全的住宿環境。消防局呼籲業者應注意加強防火管理及做好消防安全整備工作，落實用火用電檢查，業者應定期進行逃生演練，提升緊急應變能力。