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朝野立委提案立法，擬提升現行「紀念日及節日實施辦法」位階至法律，要讓民眾「多放假」。內政委員會今（23）日召開「紀念日及節日實施條例草案」公聽會。內政部公聽會報告指出，現行紀念日及節日的放假日共計11日，尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等，特定人員分別放假1日，有關放假日增加，影響層面甚廣，需凝聚各界共識。內政部報告中直指，現行紀念日及節日之放假日，包括中華民國開國紀念日、和平紀念日、國慶日、春節（3日）、民族掃墓節、端午節、中秋節、農曆除夕及兒童節等，計11日，另外，尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等，特定人員分別放假1日。內政部報告提及，查各委員對於紀念日及節日放假日數之提案， 少者12日，多者達18日，如加計週休二日，全年放假總日數將達全年日數之三分之一，是否妥適，仍須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌。內政部報告也提到，勞動基準法於105年修正通過，規定自106年1日1日起勞工實施一例一休，並刪除7天假，目前除勞動節、軍人節及原住民族歲時祭儀外，全國紀念日及節日放假日已趨一致，有利文化傳承與家庭團聚。內政部報告也說，有關公務員與勞工權益所涉工時及勞動條件， 公務員係依公務員服務法暨相關人事法規之規定辦理，勞工則依勞動基準法暨其施行細則相關規定辦理，其與紀念日及節日實施之性質，雖有不同，但放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估， 做最適當之規範。內政部報告提到，有關放假日之增加，需考量人民之權利義務、政府為民服務效能、工商企業運作、產業營銷成本、民眾休閒活動、交通運輸調度及金融結匯股市交易等各層面問題，影響層面甚廣，需凝聚各界共識。內政部報告說，為推動紀念日及節日法制化，內政部曾於91年、94年、99年3度研提「紀念日及節日實施條例」草案報請行政院核轉大院審議，因各界意見分歧，以致未能完成立法，本部除賡續蒐集各界意見外，亦致力完善相關補假規定，以保障民眾權益。內政部報告強調，有關紀念日及節日之實施，本當順應時代變遷適時檢討，使之與時俱進，但因所涉層面甚廣， 社會各界尚有不同意見與期待，有待更進一步的討論及凝聚共識。