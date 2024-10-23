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台新金控與新光金控合併案才剛在雙方股東臨時會通過，目前準備送件申請，只要金管會點頭同意「新新併」，這也將是國內第二樁金金併，亦是台灣首宗金金併合意併購案例，合併後的台新新光金控也將成為台灣第4大金控。就在此時，台新金董事長吳東亮二代接班也更明確了，吳東亮次子、現年37歲的吳昕豪接下台新人壽副董事長，也正式浮上檯面扛下重責大任。在「新新併」在兩家金控股臨會成功闖關後，合併案完成後，台新金將為存續公司，新光金為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金控」，也將成為台灣第4大金控公司，總資產規模將達到8.3兆元，市值約4450億元，第一階段先啟動銀行、證券合併，第二階段預定2026年1月1日進行壽險合併，新光人壽擬併進台新人壽後，再更名回新光人壽。如今，「新新併」就只剩最後一哩路，遞件等金管會同意。不過，金管會表示目前還未收到2家金控申請文件，市場認為兩家金控會等與員工包括新光銀行工會等完成協商完成，才會遞件。據悉，台新金及新光金出面聯繫工會，在3方正式協商前，已敲定首次見面會於24日舉行，預計與會人數近20人，台新金及新光金所派層級均為副總以上。不過，台新金董事長吳東亮也已啟動二代接班。台新金昨（22）日發布重訊公告，吳東亮次子吳昕豪接任台新人壽副董事長，並即日生效。現年37歲的吳昕豪，波士頓大學經濟學士、日本早稻田大學企業管理碩士畢業，自2019年進入台新金，出任銀行、人壽等子公司董事，並接下台新金副總經理職務。2023年6月吳東亮成立台新育樂公司，即便僅掛名董事，許多事務都由吳昕豪打理。如今，吳昕豪再新增台新人壽副董職務，市場認為吳昕豪歷練完整，是吳東亮重要的幫手，加上吳昕豪也是街口支付創辦人胡亦嘉的姊夫，接任台新人壽副董事長，進一步參與台新金控事業版圖，有機會參與新光人壽與台新人壽整併案，強化金融實力。