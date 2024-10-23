NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽在台灣時間今（23）日正式點燃戰火，首場比賽由去年的總冠軍波士頓塞爾提克在主場迎戰紐約尼克，塞爾提克此戰團隊單場投進29顆三分球，追平NBA單場三分球紀錄，但在之後的13次三分球出手，塞爾提克都沒有投進，無緣寫下NBA單場三分球新紀錄，但塞爾提克終場尼克還是以132：109擊敗尼克，為連霸之路奪下開門紅。
塞綠外圍火力兇猛 追平NBA單場紀錄
塞爾提克本場比賽手感火燙，半場結束就投進17記三分球，領先尼克將近20分，下半場塞爾提克持續猛攻，第四節開局Sam Hauser投進團隊第28顆三分球，追平塞爾提克隊史單場三分球紀錄，隨後Al Hoford投進塞爾提克本場第29記三分，正式追平NBA單場紀錄。
追平紀錄後13投0中 「綠衫軍」略顯尷尬
追平NBA單場紀錄後，塞爾提克在第四節最後8分鐘內，團隊三分球13投0中，無緣寫下新紀錄，雖沒有創下新紀錄，但塞爾提克球迷對於球隊首戰精彩的表現，還是感到相當滿意，塞爾提克隨隊記者Andy Bailey賽後表示，今年塞爾提克一定會創下新紀錄，且可能不只一次。
塞爾提克在去年拿下NBA總冠軍，球隊一哥Jayson Tatum在今日賽前戒指頒發儀式中，喊話今年要完成連霸再拿一冠，比賽開始後Tatum也展現企圖心，開幕戰個人砍下37分10助攻，率領塞爾提克以23分差痛宰尼克。
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塞爾提克本場比賽手感火燙，半場結束就投進17記三分球，領先尼克將近20分，下半場塞爾提克持續猛攻，第四節開局Sam Hauser投進團隊第28顆三分球，追平塞爾提克隊史單場三分球紀錄，隨後Al Hoford投進塞爾提克本場第29記三分，正式追平NBA單場紀錄。
追平紀錄後13投0中 「綠衫軍」略顯尷尬
追平NBA單場紀錄後，塞爾提克在第四節最後8分鐘內，團隊三分球13投0中，無緣寫下新紀錄，雖沒有創下新紀錄，但塞爾提克球迷對於球隊首戰精彩的表現，還是感到相當滿意，塞爾提克隨隊記者Andy Bailey賽後表示，今年塞爾提克一定會創下新紀錄，且可能不只一次。
塞爾提克在去年拿下NBA總冠軍，球隊一哥Jayson Tatum在今日賽前戒指頒發儀式中，喊話今年要完成連霸再拿一冠，比賽開始後Tatum也展現企圖心，開幕戰個人砍下37分10助攻，率領塞爾提克以23分差痛宰尼克。