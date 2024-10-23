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NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽在台灣時間今（23）日正式點燃戰火，首場比賽由去年的總冠軍波士頓塞爾提克在主場迎戰紐約尼克，，為連霸之路奪下開門紅。塞爾提克本場比賽手感火燙，半場結束就投進17記三分球，領先尼克將近20分，，雖沒有創下新紀錄，但塞爾提克球迷對於球隊首戰精彩的表現，還是感到相當滿意，塞爾提克隨隊記者Andy Bailey賽後表示，今年塞爾提克一定會創下新紀錄，且可能不只一次。塞爾提克在去年拿下NBA總冠軍，球隊一哥Jayson Tatum在今日賽前戒指頒發儀式中，喊話今年要完成連霸再拿一冠，