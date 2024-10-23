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AI伺服器大廠緯創旗下「小金雞」全景軟體（8272）今（23）日正式掛牌上櫃，承銷價為每股59元。無懼大盤拉回走勢，上櫃首日立刻展開蜜月行情，早盤股價以115元、大漲56元開出，早盤最高漲至118.5元、上漲59.5元、漲幅達到100%。全景軟體去（2023）年度營收為新台幣4.21億元，稅後淨利為新台幣8140萬元，每股稅後純益（EPS）為4.60元。今（2024）年上半年度營收為新台幣1.62億元，稅後淨利為新台幣1838萬元，EPS為1.06元。前三季營收為2.57億元，年增4.06%。總經理楊文和表示，公司未來在技術開發方面，持續投入零信任架構、後量子密碼技術和人工智慧的研發；市場拓展方面，計畫開拓海外市場，特別是快速增長的亞太地區；產品升級方面，開發SaaS型MFA（多因素身分驗證）認證產品和更完整的零信任網路架構，滿足不斷變化的市場需求。全景軟體成立於1998年，是緯創集團旗下的專業資安公司，緯創持股比例大約20%，以「資訊安全」和「人、事、物安全認證」為核心，專注於身分認證與存取管理解決方案，協助各行各業建立更為安全、高效的網路商業流程，確保數據與資源獲得最佳的保護與管理，全台超過九成銀行都是它們的客戶。全景軟體初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，競價拍賣張數1224張，公開申購股數為366張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，公開申購價為59元。全景軟體董事長楊瑞明今日於上櫃掛牌典禮上直言，這都要感謝大股東緯創一直以來的大力支持，並期許公司能在未來持續帶動國內資訊產業持續邁步成長。全景軟體憑藉自研「零信任解決方案」一舉成為政府、金融業的首選，而公司最大股東為代工廠緯創（持股比例大約20%），而團隊長年專注「網路安全」與「識別認證領域」，提供涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用以及物聯網安全等全方位的解決方案，一直以來也跟產學很有淵源。董事長楊瑞明日前透露，自己在旗下四大產品線中，最看重「物聯網 （iot）」產品線的布局。