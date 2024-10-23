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總預算案陷入僵局，立法院長韓國瑜召集多次朝野協商，仍未能化解。行政院長卓榮泰日前在臉書用「點菜說」表明行政院立場，更直言，「餐廳也可以決議把我趕出去！」外界認為是在嗆在野黨可以倒閣。對此，國民黨立委陳菁徽也用聚餐吃到飽比喻，指保障健保點值0.95元，本該編列700多億的預算，只有編列300多億，「行政院、衛福部這樣處理總預算，就是要把醫護人員吃夠夠。」陳菁徽22日在臉書發文指出，在協商前夕，行政院長發了一篇意義不明的吃飯貼文，可能院長覺得自己很幽默，很有文學素養，可以透過這種指桑罵槐的方式，來解決問題。身為醫界代表的她也來分享一個故事，致敬卓院長的文體：「醫護人員聚餐慶祝，主管說大家不用擔心，今天吃到飽每個人950元，我有帶足夠的錢。畢竟要犒賞大家從疫情以來，守護台灣，照護全台人民的健康，而且主管已經要求大家共體時艱這麼久了，今天晚上大家一定可以好好的、安心的吃飯。」陳菁徽續指，當醫護人員開始點餐時，主管突然說，發現錢包的錢帶不夠；所有人僵住，大家面面相覷，覺得非常尷尬，想說主管怎麼這荒謬，請客吃飯還沒帶夠錢？然後主管就說，不然不用所有人都選擇吃到飽，還有自助沙拉吧的方案，只要500元就好，這樣湊一湊大家還是可以吃。但是大家都覺得很不能接受，就有人說「不行吧，你不是已經答應要請大家吃飯了嗎？」雙方繼續僵住，主管又說「只此一次下不為例，不然大家先一人出個300元，一起攤扣一下，等到我拿到錢之後，再想辦法給大家。」陳菁徽說，最後大家都沒有取得共識，主管就說「你們這些醫護人員是不是太囂張了，已經請你們吃飯了，還不滿足嗎，還要恐嚇主管嗎？你們這麼有本事，不然就去學韓國的醫師上街遊行罷工，然後一切重新再來。」陳菁徽表示，聽完這個故事，是不是覺得很荒謬，行政院待會說不定又開記者會說，這是什麼不倫不類的類比。但很遺憾的，這就是現在醫護人員的心聲，行政院、衛福部這樣處理總預算，就是要把醫護人員吃夠夠。「保障健保點值0.95元，本該編列700多億的預算，只有編列300多億，行政院就是這麼希望讓賴總統上任不到一年，讓首位醫師總統的健康台灣政策跳票就是了？」這種前一刻答應要保障健保點值，下一秒卻提出這種根本無法達標的總預算，還要全國醫護人員吞下去，要讓在野黨 為這種完全不負責任的做法背書，「很抱歉，身為醫界的代表，我們真的無法接受。」