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半導體研究機構TechInsights發布報告指出，華為昇騰910B處理器使用台積電7奈米製程。台積電表示，2020年9月中旬起不再出貨，且已主動向美國商務部溝通。經濟部長郭智輝今（23）日受訪表示，產業需尊重這些規範，會與業者做充分溝通。TechInsights拆解華為昇騰910B處理器，發現其中使用台積電7奈米製程，恐違反美國要求不得出口先進製程禁令。對此，台積電23日指出，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規；台積電為遵循法規的要求，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。台積電表示，有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制，公司也已主動就報告中的事項，與美國商務部進行溝通，目前並未得知，台積電成為任何調查的對象。郭智輝表示，台灣企業一般來講都是要尊重這些規範，企業跟業者充分溝通。至於台灣政府是否可能會調查有沒有洗產地，他則堅定回覆，「這個假設的問題我就不回答。」