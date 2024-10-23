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周杰倫大巨蛋演唱會今（23）日中午開搶，粉絲們都在猜測這次的歌單中會不會出現那些曾陪伴過青春的經典名曲。作為華語樂壇的天王，周杰倫的演唱會一向備受期待，從出道專輯《Jay》到近期的《最偉大的作品》，他的作品幾乎每一首歌都成為粉絲們的心頭好。在這次演唱會，有哪些經典歌曲登場，也成為歌迷們間熱烈討論的話題，紛紛預測若唱到這些歌應該會直接哭出來，《NOWnews今日新聞》也特別為粉絲整理了10首經典歌曲，一起來聽聽吧！〈晴天〉是周杰倫2003年專輯《葉惠美》中的一首經典情歌，它以輕快的旋律和富有畫面感的歌詞，描述了一段青春時期的青澀愛戀。歌詞中的「颳風這天，我試過握著妳手，但偏偏，雨漸漸，大到我看妳不見」，充滿了無奈與懷念，將愛情中的甜蜜與失落表現得淋漓盡致。旋律輕盈，卻不失情感的深度，讓聽眾能夠回憶起青春中那份純真卻易逝的愛戀。〈稻香〉這首歌在2008年發行後，成為許多人面對困境時的心靈雞湯。歌詞充滿著回歸初心的溫暖感，搭配輕快的旋律，讓這首歌不僅僅是周杰倫經典作品之一，也成為了勵志歌曲的代表作。這首充滿正能量的作品，絕對是演唱會的熱門預測曲目之一。2016年的〈告白氣球〉在發行後迅速成為年輕族群的愛情告白神曲，旋律浪漫，歌詞簡單卻充滿甜蜜的告白意味。這首歌常常被用作婚禮入場曲或情人節表白歌，周杰倫在演唱會上演唱這首歌，必定會讓全場充滿甜蜜氣氛。這首歌以鋼琴伴奏為主軸，旋律悲傷卻優美，結合了古典音樂與流行元素，讓整首歌曲在情感表達上更加細膩深刻。歌詞透過詩意的語言，講述了愛情與死亡交織的故事，將情感推向極致。周杰倫以其獨特的唱腔，賦予了這首歌強烈的感染力，令人不禁沉浸在旋律的哀愁之中。無論是古典樂迷還是流行音樂愛好者，〈夜曲〉都能打動人心，成為他音樂生涯中不可忽視的經典。〈青花瓷〉這首歌展現了周杰倫對中國古典文化的理解與創作能力，融合了中國風與現代音樂的元素，成為他音樂作品中最具特色的代表作之一。這首歌收入在《我很忙》專輯中，當年也是周杰倫對世界宣告「我真的很忙」的幽默宣言。作為周杰倫自導自演電影的主題曲，〈不能說的祕密〉是一首充滿故事感的抒情歌曲，旋律動人，情感深厚。電影中的女主角曾愷玹也因這部作品而備受關注，她與周杰倫在電影中的對手戲成為經典。這首歌自2007年發行以來，便成為影迷與歌迷共同的最愛，若在演唱會上重現，必定引發滿滿回憶。〈簡單愛〉是周杰倫2001年專輯《范特西》中的經典情歌之一，旋律輕快、歌詞直白，表達了年輕人對愛情的純粹渴望與期待。這首歌的作詞由徐若瑄負責，她用簡單的字句描繪出一幅純真而無憂的愛情畫面，與周杰倫的旋律完美結合，成為許多年輕人心中對愛情的美好想像。徐若瑄作為填詞者，將這段充滿懷舊感的青春愛戀表達得淋漓盡致。而她與周杰倫的合作不僅止於這首歌，她也曾出演周杰倫的MV作品，如〈可愛女人〉。〈簡單愛〉若這次出現在周杰倫的演唱會歌單中，也一定能帶動觀眾的熱情，帶來年輕時最純真的愛情氛圍。〈可愛女人〉是周杰倫的首張專輯《Jay》中的歌曲，旋律輕快，充滿愛情初開的甜美感。這首歌也是周杰倫早期作品中，讓他廣為人知的經典之一，歌詞展現了年輕男子對愛情的憧憬與心動。徐若瑄曾經擔任過MV的女主角，兩人也因此產生了合作上的緊密連結。這首歌一旦在演唱會上響起，一定也會像坐上時光機，回到年輕時追求心儀對象時的心跳時刻。〈愛在西元前〉這首歌來自周杰倫2001年專輯《范特西》，講述了一段跨越時空的愛情故事。這首歌的創作巧妙地融合了古文明的元素，例如古埃及的文化符號，讓聽眾感受到一種神祕的歷史氛圍。周杰倫的歌詞充滿了對過去文明的憧憬，搭配輕柔的旋律和深情的唱腔，營造出獨特的時空交錯感。這首歌的特色不僅僅在於音樂本身，還表現在它所傳達的想像力與創意。歌詞中的「我給妳的愛寫在西元前，深埋在美索不達米亞平原」成為象徵性的表達，將愛情與古老文明的概念緊密結合，為這首歌增添了更加深邃的意境。〈龍捲風〉是周杰倫早期音樂風格的代表，旋律中快卻情感強烈。這首歌在他的首張專輯《Jay》中脫穎而出，成為歌迷心中的經典。若這首歌在演唱會上響起，現場氣氛一定瞬間沸騰。