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台南地檢署偵辦光電弊案，今（23）日清晨聲押前台鹽綠能董事長陳啟昱等5人，引起外界關注。陳啟昱曾擔任過議員、立委，更曾被時任高雄市長陳菊延攬出任高雄市副市長，隨後轉任台鹽董事長，去年被爆違章農舍後，便宣布退出民進黨、不參與政治，如今又被爆出捲入光電弊案，未來仕途堪憂。國營事業台鹽實業轉投資的台鹽綠能2年虧損2.5億元，民眾黨立法院黨團月前爆料，陳啟昱、前總經理蘇坤煌等綠營權貴涉弊大撈光電財後，地檢署昨天搜索台鹽綠能公司等32處所，帶回34人連夜偵訊，今清晨聲押前台鹽綠能董事長陳啟昱等5人，台鹽綠能及相關廠商等6人交保，其他人請回。現年58歲的陳啟昱，曾擔任過民進黨中執委、立委、高雄市副市長、台鹽董事長，過去也曾參與學生運動，更是520農民運動的參與者之一；1994年在政壇上初聲試啼，便當選上高雄縣議員，於1998年連任，2008年當選立委，2010年高雄縣市合併後，他在時任高雄市長陳菊延攬下，出任副市長，並於同年12月辭去立委，遺缺補選後由林岱樺當選。陳啟昱早年隸屬於民進黨新潮流，後與余政憲加入陳水扁的「正義連線」，雖然派系在2006年解散，仍不影響其地方實力，2010年被陳菊延攬為副市長的他，後來卻與菊系漸行漸遠，2016年民進黨執政後，便離開市府轉任台鹽董事長，還一度加入三立董事長林崑海的派系「湧言會」。2021年陳啟昱突然以完成階段任務為由，宣布請辭台鹽董座職位，不過卻被指是因黨政高層施壓有關，而後一度傳出要重返政壇，未料，民眾黨前立委陳琬惠在去年爆料，陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，且在相關政府系統皆查不到房舍相關資訊，輿論「炎上」後，陳發出聲明道歉，並宣布退出民進黨，且不再參與任何政治相關事務，如今被捲入光電弊案的他，讓黨內相當感慨。