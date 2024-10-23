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新北市刑警大隊昨（22）日上午遭檢調單位搜索，疑因有員警涉在偵辦刑案過程中，侵占物品調包查扣的毒品證物等情事，據了解1人以被告身分、另外2人則以證人身分遭帶走進行約談，其中一名陳姓偵查佐被帶回偵訊，新北地檢經過漏夜調查後，聲請羈押禁見。據悉，今年１月，陳姓偵查佐疑似趁偵辦一起毒品案時，侵占扣案的毒品海洛因，數量仍待查，檢察官徐士淵指揮新北處及新北市刑大，兵分3路，前往新北市刑大、以及陳姓偵查佐住居處搜索，當場查扣手機、隨身碟、文件等證物，並約談陳姓偵查佐及2名證人，且兩人也都是員警。檢方今晨複訊後認為，陳姓偵查佐涉嫌貪污治罪條例第6條第1項第3款，侵占職務上持有非公用私有財物等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。