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周杰倫演唱會向來是各地粉絲搶票的焦點，之前他巡演到香港時，甚至有沒買到票的歌迷包船在海上「遙望」他在岸上的演出，不願意錯過。而他歷來演唱會上最經典、最讓觀眾驚喜與不敢置信的段落，首推2010年《超時代》 巡演台北場，竟然請到他的緋聞舊愛蔡依林跟他一起演出〈給我一首歌的時間〉，彼此還貼身熱舞，全場觀眾驚叫連連，不敢相信眼前的一幕竟然真的上演。樂壇「雙J戀」是周杰倫與蔡依林各自最為人熟知的演藝圈緋聞，兩人在2001年於吳宗憲的節目上相遇，後來蔡依林演唱會上，周杰倫擔任來賓，以鋼琴彈奏〈你還愛我嗎〉，令觀眾聽得如癡如醉，而在蔡依林接下來的專輯中，周杰倫亦譜寫了〈布拉格廣場〉、〈說愛你〉、〈倒帶〉等夯歌。雖然彼此都不曾公開認愛，可是在外界眼中，他們早就是非常匹配的一對。2005年周杰倫被拍到與當時還是主播的侯佩岑同遊東京代官山，引發軒然大波，大家好奇「雙J戀」能否不受打擊，蔡依林心中自然也不是滋味，周杰倫隨後不久就公開認了在追求侯佩岑，「雙J戀」確定破局。之後的幾年內，周杰倫與蔡依林甚至還曾因為銷量買榜等爭議話題交鋒，彼此關係跌到谷底，各方都以為他們再也不能同台，因而〈給我一首歌的時間〉才會引起那麼大的震撼。在這次「世紀合體」後，蔡依林接受陶晶瑩的專訪，也承認確實曾和周杰倫相戀，也恨過他一年，直到2008年才開始逐漸釋懷。雖然2010、2011兩人在演唱會上破冰的合體表演，之後也很難再見到，但現在各有各的幸福，周杰倫除了事業順利外還有美滿的家庭，蔡依林雖仍小姑獨處，卻成了樂壇的女王之一，兩人偶爾在活動上同場，也不再有尷尬的感覺，無緣做戀人，還可以是音樂圈內互相鼓勵的同業朋友，未嘗不是美好的結局。