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以美式餐廳聞名的TGI FRIDAYS美國總部傳出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲集團昨（22）晚宣佈，原於10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，為維護投資人權益，將延後興櫃計畫。美國知名TGI Friday’s Inc.星期五美式餐廳屢傳財務陷入困境，根據外電報導，近期美國總部正積極尋求資金援助，希望能爭取更高額度的貸款成功，好維持餐廳營運，以求順利通過財務危機，否則最快將在未來幾週內，便可能依美國破產法第11章申請破產保護。消息一出，台灣代理商開展餐飲集團緊急回應表示：「TGI FRIDAYS海外分店營運均為獨立運作，台灣TGI FRIDAYS營業狀況一切正常，不受任何影響」。對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣代理商，開展餐飲集團緊急回應，表示：「TGI FRIDAYS海外分店營運均為獨立運作，台灣TGI FRIDAYS營業狀況一切正常，不受任何影響，至明年仍有各項展店計劃持續進行中」。開展餐飲預計將於今年11月登錄興櫃，去年營收為21.12億元，稅後淨損為1.26億元；今年上半年營收為9.57億元。不過遇到美國總部財務危機，會不會影響到開展餐飲的興櫃計畫，對此，公司發佈3點聲明回應：開展餐飲並發佈3點聲明：一、總部全權授權，營運各自獨立開展餐飲集團自2014年取得台灣TGI FRIDAYS代理權，與美國總部的合作僅限品牌授權使用及導入國際品管訓練制度，在台灣的日常營運，包括原物料採購、菜單規劃、人員訓練，財會作業等皆由開展負責執行。二、營業表現傑出，展店計劃持續推進台灣TGI FRIDAYS在開展餐飲集團的營運下，不僅穩居台灣美式餐廳領導品牌地位，更受到廣大消費者的支持，持續擴張營業版圖，穩定成長，全台目前有18間餐廳，新莊宏匯餐廳甫於7月開幕，明年亦有拓點計畫。三、年底完成公開發行，發展主力轉向自有品牌開展餐飲集團旗下擁有5大品牌，營運據點遍及台灣、香港，共有30間餐廳，TGI FRIDAYS進入台灣市場30餘年來所累積的豐厚品牌價值，未來更將順應消費結構轉變，緊跟市場脈動，投入更多資源至自有品牌創新與收購。