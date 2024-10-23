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▲Jennie前陣子出席時裝周，準備前往歐洲時卻在仁川機場發生「地獄送機」，讓她表情逐漸僵硬。（圖／Jennie IG）

韓星邊佑錫、BLACKPINK成員Jennie以及演員金智媛，6月才在台灣舉辦粉絲見面會，3人在仁川機場出入境時，通道都曾被粉絲包圍、難以行走，甚至影響到其他旅客。南韓仁川機場近日向各大娛樂經紀公司發出通知，要求明星出入境時儘量使用專用通道，避免機場人群過多造成其他旅客不便。隨著韓國藝人知名度上升，藝人出入境常吸引大批粉絲拍攝「機場時尚」，間接造成其他旅客的不便。為此，仁川機場呼籲各經紀公司需向粉絲發布公告，建議避免在藝人出入境時前往接送，若藝人與經紀公司要使用專用通道，則須提前向機場提交申請，該項新規定將於2024年10月28日正式實施。機場發出該公告的起因是今年8月，演員邊佑錫在仁川機場出入境時，其保鑣一度封鎖機場閘口以及對其他旅客照射閃光燈，造成爭議。不僅如此，前陣子大勢女團BLACKPINK成員Jennie從仁川機場出發，準備前往巴黎時裝周時，粉絲也把機場可以行走的道路堵得水泄不通，讓原本就患有恐慌症的Jennie表情逐漸僵硬，更被粉絲捕捉到哽咽的畫面。而因韓劇《淚之女王》爆紅的金智媛從仁川機場入境時，人潮眾多幾乎是被推著往前走，途中她也一直呼籲粉絲「請小心」、「看前面」。有人指出機場全管理人員不足，對此，機場要求經紀公司與仁川機場警察隊共享明星出入境時的保鑣配置，確保可以掌控機場秩序，更公布「防止機場內名人過度保護對策」，若明星出入境時聚集300至500人，機場警察將加強現場秩序管理，當人群超過500人時，警察將進一步強化安全措施。