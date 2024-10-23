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Rudy Gobert和灰狼續約3年！根據《ESPN》記者Shams Charania透露，明尼蘇達灰狼今（23）日在NBA開幕戰開打前，和4屆年度最佳防守球員Rudy Gobert續約。根據NBA之名記者Shams Charania的消息透露，Rudy Gobert和灰狼合約還剩下1年，是當時和爵士簽下的5年合約，但他選擇不執行2025-26賽季，價值約4660萬美元（約1.49億元新台幣）的球員選擇權。而是Rudy Gobert上賽季出戰76場比賽，場均可以拿下14分、12.9籃板以及2.1次阻攻的全能數據，並且是第4度拿下年度最佳防守球員，並列NBA史上最多次。值得一提的是，