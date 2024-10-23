Rudy Gobert和灰狼續約3年！根據《ESPN》記者Shams Charania透露，明尼蘇達灰狼今（23）日在NBA開幕戰開打前，和4屆年度最佳防守球員Rudy Gobert續約。雙方簽下一張3年總價值1.1億美元（約合新台幣35.2億元新台幣）的合約，意味著「雙塔」之一的Karl-Anthony Towns在休賽季被交易至紐約尼克後，將持續以Rudy Gobert作為內線的主力核心。
不執行球員選擇 降薪換3年約
根據NBA之名記者Shams Charania的消息透露，Rudy Gobert和灰狼合約還剩下1年，是當時和爵士簽下的5年合約，但他選擇不執行2025-26賽季，價值約4660萬美元（約1.49億元新台幣）的球員選擇權。而是降低年均薪，和灰狼簽下1張3年1.1億美元（約合新台幣35.2億元新台幣）的延長合約，平均1年價值約3660萬美元，少了超過1000萬美元。
根據《ESPN》報導指出，在Rudy Gobert為灰狼節省預算後，下季團隊薪資將低於第二層稅線600萬美元，代表可能還有進行補強、交易的空間。Rudy Gobert上賽季出戰76場比賽，場均可以拿下14分、12.9籃板以及2.1次阻攻的全能數據，並且是第4度拿下年度最佳防守球員，並列NBA史上最多次。
值得一提的是，灰狼在新賽季開賽前，做出一筆讓外界震撼的交易，那就是將Karl-Anthony Towns送到紐約尼克，並且換來Julius Randle、Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權，確定將「雙塔」拆開，或許後續將伴隨其他補強規劃。
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根據NBA之名記者Shams Charania的消息透露，Rudy Gobert和灰狼合約還剩下1年，是當時和爵士簽下的5年合約，但他選擇不執行2025-26賽季，價值約4660萬美元（約1.49億元新台幣）的球員選擇權。而是降低年均薪，和灰狼簽下1張3年1.1億美元（約合新台幣35.2億元新台幣）的延長合約，平均1年價值約3660萬美元，少了超過1000萬美元。
根據《ESPN》報導指出，在Rudy Gobert為灰狼節省預算後，下季團隊薪資將低於第二層稅線600萬美元，代表可能還有進行補強、交易的空間。Rudy Gobert上賽季出戰76場比賽，場均可以拿下14分、12.9籃板以及2.1次阻攻的全能數據，並且是第4度拿下年度最佳防守球員，並列NBA史上最多次。
值得一提的是，灰狼在新賽季開賽前，做出一筆讓外界震撼的交易，那就是將Karl-Anthony Towns送到紐約尼克，並且換來Julius Randle、Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權，確定將「雙塔」拆開，或許後續將伴隨其他補強規劃。