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台南地檢署偵辦台鹽綠能公司弊案，檢察官於昨（22）日指揮調查人員，持法院核發之搜索票，前往台鹽綠能營業處所等32處地點，大動作執行搜索及扣押相關證物，並帶回被告19人及證人15人，漏夜偵訊後，前董座陳啟昱等5人遭聲押，台鹽綠能及相關廠商等6人交保，其他人請回。南檢連夜偵訊，今天清晨認定前台鹽綠能董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、及鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等5人涉犯證劵交易法特別背信及刑法使公務員登載不實等罪嫌，犯嫌重大，有串供、滅證、逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見。另外，台鹽綠能、鴻暉國際、晁暘開發等公司被告員工中，戴姓被告以新台幣30萬元交保，2名張姓被告、伍姓被告各以20萬元交保，陳姓被告、賴姓被告各以10萬元交保。其餘被告及證人請回。據了解，2017年成立的台鹽綠能，主要協助國內外大型電業投資商完成電廠投資，項目包括綠色能源服務整合平台、再生能源相關服務，從太陽光電送件申請，土地整合到場域設計、施工安裝到營運維護等一條龍服務。民眾黨立委黃國昌去年5月就曾在廣播節目中揭露「亂搞」手法，今年6月記者會中，更指出台鹽為推動綠能成立子公司「台鹽綠能」，卻是弊案叢生，民進黨政府為酬庸，找來高雄市前副市長陳啟昱擔任台鹽綠能董事長，他卻「引狼入室」，不甩經濟部疑慮，找來包括鴻暉國際、承暘光電、瀧鋌水泥、皇嘉建設等四大民股投資，這些公司再找來下游包商、子公司承攬工程，「左進右出」賺飽飽。包括陳啟昱兒子任職的鴻暉國際，打著「台鹽綠能」招牌在外收地，土地開發費則全進了鴻暉的口袋，而民間股東插手種電相關工程案，與業者勾結「以少報多」方式浮報款項，再從中「做手」，獲利從數百萬到千萬元以上不等，又安插人事在下包的工程公司，再透過「違約」、「賠償金」等方式，讓台鹽綠能賠款給廠商，「五鬼搬運」把錢搬出等，難怪怎麼做都賠錢。更有知情人士爆料，前董事長陳啟昱、總經理蘇坤煌還留下爛攤子，把多個案場土地開發案，以高於市場行情的價格交給開發商，根本就是「不平等條約」，導致後來新團隊接手，發現案場周邊連台電饋線都沒有，遑論建光電場售電，解約還得開發商同意，實在太離譜。這些傳聞，都可能是檢調這次偵辦的內容；不過南檢強調，22日的搜索行動並未如外界報導，搜索傳訊前民進黨中執委郭再欽到案。台鹽實業昨天也發出聲明，指出台鹽全力配合檢調的調查，公司營運一切正常，台鹽已於2023年和2024年主動將資料移送檢調，並配合檢調釐清案情，尊重司法偵查不公開。