美國職籃（NBA）新賽季今（23）日迎來開幕戰，洛杉磯湖人在主場迎戰明尼蘇達灰狼，「詹皇之子」Bronny James在第二節剩4分鐘時，與老爸Lebron James一同替補上場，寫下NBA新紀錄，MLB知名父子檔Ken Griffey與Ken Griffey Jr.也一同在場邊見證歷史時刻。
Bronny進入湖人 「父子同台」在熱身賽就上演
洛杉磯湖人在2024年的NBA選秀大會上，在第二輪第55順位，選進「皇之子」Bronny James，一圓LeBron James多年來想跟兒子同隊效力的夢想。在10月7日湖人對上鳳凰城太陽的熱身賽中，比賽進行到第二節時，Bronny James上場，與老爸Lebron James完成「父子同台」。
今（23）日父子檔在例行賽的第二節正式同台，也寫下NBA新歷史，湖人今日也特意邀請MLB知名父子檔Ken Griffey與Ken Griffey Jr.，來一同見證歷史。
在北美4大職業運動中，曾出現4次「父子同台」的畫面，分別是MLB的Ken Griffey與Ken Griffey Jr.以及Tim Raines、Tim Raines Jr.，此外還有NHL的Ted Nesser、Charlie Nesser，NFL的Gordie Howe、Mark Howe、Marty Howe，三代也都曾上演父子同台，而Lebron James和Bronny James則是北美4大運動中第5對上演父子同台的父子檔。
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洛杉磯湖人在2024年的NBA選秀大會上，在第二輪第55順位，選進「皇之子」Bronny James，一圓LeBron James多年來想跟兒子同隊效力的夢想。在10月7日湖人對上鳳凰城太陽的熱身賽中，比賽進行到第二節時，Bronny James上場，與老爸Lebron James完成「父子同台」。
今（23）日父子檔在例行賽的第二節正式同台，也寫下NBA新歷史，湖人今日也特意邀請MLB知名父子檔Ken Griffey與Ken Griffey Jr.，來一同見證歷史。
在北美4大職業運動中，曾出現4次「父子同台」的畫面，分別是MLB的Ken Griffey與Ken Griffey Jr.以及Tim Raines、Tim Raines Jr.，此外還有NHL的Ted Nesser、Charlie Nesser，NFL的Gordie Howe、Mark Howe、Marty Howe，三代也都曾上演父子同台，而Lebron James和Bronny James則是北美4大運動中第5對上演父子同台的父子檔。