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▲洛杉磯湖人在今（23）日迎來開幕戰，「詹皇」LeBron James有望和ronny James達成父子同台成就，MLB傳奇的「葛瑞菲父子」Ken Griffey Sr.以及Ken Griffey Jr. 也到場見證。（圖／翻攝自Bleacher Report X）

美國職籃（NBA）新賽季今（23）日迎來開幕戰，洛杉磯湖人在主場迎戰明尼蘇達灰狼，洛杉磯湖人在2024年的NBA選秀大會上，在第二輪第55順位，選進「皇之子」Bronny James，一圓LeBron James多年來想跟兒子同隊效力的夢想。今（23）日父子檔在例行賽的第二節正式同台，也寫下NBA新歷史，湖人今日也特意邀請MLB知名父子檔Ken Griffey與Ken Griffey Jr.，來一同見證歷史。在北美4大職業運動中，曾出現4次「父子同台」的畫面，分別是MLB的Ken Griffey與Ken Griffey Jr.以及Tim Raines、Tim Raines Jr.，