我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰為總預算案提出「點菜說」，昨又進一步說明會提出折衷方案但「下不為例」，引發在野黨不滿。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（23）日表示，根本沒收到什麼折衷方案，並痛批卓榮泰「以為他是一個專制獨裁國家大統領嗎？」黃國昌強調，對卓榮泰提出譴責案「剛好而已」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今受訪時，被媒體問到民眾黨昨對行政院長卓榮泰提出譴責案，以及總預算卡關爭議，黃國昌表示，民進黨的行政院毀憲亂政，不依法編列預算，「對卓榮泰提譴責案剛好而已」。至於卓榮泰昨稱會提出折衷方案，不過「下不為例」。黃國昌則表明根本沒收到什麼折衷方案，如果有，卓榮泰應該向立院各個黨團溝通，而非對媒體放話。他並痛批「什麼叫下不為例？」「以為他是什麼一個專制獨裁國家大統領嗎？」「以為是老師在訓斥學童嗎？」至於有綠委提議倒閣並解散國會、重選立委，黃國昌表示，民進黨永遠只做對自己政黨有利的事，今天如果真的要討論，「可以啊！就請賴清德辭職，總統一併重選」。