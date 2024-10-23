我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅22日在立法院質詢行政院長卓榮泰及衛福部長邱泰源，針對基層醫療、長照、弱勢族群等狀況，王世堅要求衛福部改善，並痛批衛福部底下最糟糕的就是長照司，要邱泰源回去用粉筆畫圈，「叫他在裡面罰站」。王世堅質詢結束後，立法院長韓國瑜則說，「謝謝王世堅委員的質詢，令人感動」。王世堅質詢時指出，身障者、長照者申請輔具，若要科技與一般輔具並用，補助卻只能擇一，讓他相當不解；王世堅也要求衛福部長照司將哪幾種科技和一般輔具、哪些品牌可以申請補助，將相關資料列出，讓身障者跟家屬去買，可立法院問了這麼久，等了3禮拜，連甩都不甩，「在立法院問，他都這種態度」，那老年者或是身障者接洽，要多麼困難?針對長照或是身障者要申請補助，王世堅表示，就學要問教育部、工作要找勞動部，身障者一天要洽詢這麼多機構，通過後再找人力，認為太過冗長，對於長照者與身障者毫無便利，政府是否可研究統一窗口？卓榮泰同意王世堅說法，認為狀況真的不合理，會請衛福部馬上訂定方式來落實照護制度。王世堅也痛批，衛福部底下最糟糕的就是長照司，要求邱泰源回去後丟根粉筆畫圈，叫他在裡面罰站。邱泰源回應，他們會改善，卓榮泰也說會檢討。王世堅質詢結束後，韓國瑜說，「謝謝王世堅委員的質詢，令人感動」。