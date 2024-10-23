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▲「2024天母搞什麼鬼」將於10月25日推出一系列活動。（圖／取自天母商圈發展協會官網）

▲新北市歡迎民眾參加萬聖變裝比賽，還有機會把最高5萬元獎金帶回家。（圖／新北市政府經濟發展局官網）

▲「2024年桃園萬聖城」將於10月26日登場，屆時將有更精彩的裝置藝術、踩街遊行等，10月26日當晚更有開城演唱會，圖為去年演唱會盛況。本文整理演唱會卡司、交通與接駁等資訊一次看。（圖／取自桃園市政府官網）

▲六福村主題樂園的「2024人偶墳場墓碑鎮」，正熱鬧展開中。（圖／取自六福村臉書）

▲麗寶樂園舉辦「萬聖扮裝享優惠」系列活動，還有小朋友們最愛的「萬聖扮裝來討糖」活動。（圖／麗寶樂園提供）

▲高雄萬聖節即將於10月25日登場，活動現場凹子底公園已在博愛路口架設「巨石南瓜燈」，吸引不少民眾拍攝。（圖／高市府教育局提供）

▲花蓮海洋公園推出12歲以下的小朋友們，只要在活動期間裝扮萬聖相關造型 ，並於園區入口處拍照打卡，上傳至FB或IG，即可無條件免費入園。（圖／取自花蓮海洋公園臉書）

2024年萬聖節倒數中，全台各地今年紛紛推出好玩的萬聖搞怪活動，包含萬聖節變裝遊行、萬聖市集、樂園主題變裝優惠等，其中新北市推出萬聖節裝扮比賽，能拿到5萬元獎金，更有樂園優惠，花蓮海洋公園推出小朋友有萬聖節裝扮，拍照打卡可免費入園。《NOWnews今日新聞》整理全台共15大萬聖節活動，集結遊行、市集、主題裝飾、遊樂園慶典等一次看。天母商圈舉辦「天母搞什麼鬼」活動至今已邁入第16屆，今年日期在10月25至26日，有踩街遊行，SOGO天母店、新光三越天母店、大葉高島屋發放共4500個限量版南瓜桶，同時也有250間特約店家提供超過60萬顆糖，活動現場也有攤位美食。10月25日晚上19：00，為百鬼夜行討糖時間；10月26日的13：00～20：00，天母運動公園有萬聖節主題園遊會；10月27日全天，在新光三越台北天母店、忠誠路二段、大葉高島屋沿途，共有250家商店配合討糖活動。即日起至10月27日，心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園）將推出「哈囉鬼派對市集」，每週市集攤商都會帶來限量的萬聖節造型商品和特色料理。「有趣市集」與墨西哥駐台辦事處合作，仿照墨西哥亡靈節，於10月26日、27兩天舉辦「有趣夜總會－亡靈節」活動，將在圓山花博園區－花海廣場登場，現場有65個精選餐飲品牌、４大美食體驗區，可以吃遍道地墨西哥小吃、墨西哥死神辣椒美食、多力多滋玉米片聯名創意料理、南美特色調酒。「2024府中奇幻城」以「枋橋時代」為主題，整合經發局、文化局、市場處以及府中商圈等跨單位資源，將現代與過去連接起來，在捷運府中站及板橋後站商圈舉辦一系列活動，在10月26至27日參加萬聖變裝比賽，還有機會把最高5萬元獎金帶回家。桃園市政府舉辦的10月萬聖節活動「2024年桃園萬聖城」將於10月26日登場，至11月3日結束，地點在桃園藝文廣場、藝文廣場綠園道，為期9天。今年主題是「搗蛋鬼學院」，將有更精彩的裝置藝術、踩街遊行、變裝比賽等，10月26日開城當晚更有開城演唱會，卡司包含曹雅雯、王齊麟等，民眾可免費參加。「 小人國主題樂園」推出10月萬聖變裝優惠，10月25日～28日有３大活動，年齡16歲以上的大朋友，享全民搗蛋價566元 優惠（原價1,050元）；年齡16歲以下穿著「橘、黑、紫」任意顏色上衣（面積須達80%以上），並配戴巫婆帽或惡魔髮箍，現場購票只要優惠價166元。門票原價950元，現省784元，加碼再送全新複合式親子互動室內樂園「動感新樂園」（價值550元，未滿12歲以下兒童適用），室內占地300坪，擁有３層樓空間、多項遊戲設施。即日起～10月31日，「華泰名品城」以巫婆及搗蛋鬼為主題推出萬聖節全新造景，一期廣場主題為「巫婆怪奇工作坊」，可以看到巨大月亮降臨、南瓜頭女巫正在烹煮神祕毒藥湯等。另外，也推出萬聖節限定套餐可以享用。新竹六福村「2024人偶墳場墓碑鎮」熱鬧展開中，即日起～11月17日（日）期間，都能扮裝入園一起狂歡。並享有變裝優惠，只要變裝部位達全身的70%，就享有599元優惠價。活動除了有驚人的折骨舞、特製亡靈套餐、遊行嘉年華。另外11月24日之前，把家中不要的玩偶捐贈給牛仔派對小屋，就有精美小禮。即日起～11月3日（日）萬聖節活動期間的每週五、六、日，只要穿著小丑或鬼怪等萬聖節裝扮入場，門票可享優惠價299元，幾乎等於打３折，２名同行夥伴也可享受半價優惠，門票只要499元。即日起～11月3日（日），麗寶樂園舉辦「萬聖扮裝享優惠」活動，凡穿著萬聖節扮裝入園，即可購買1,399元萬聖雙人套票 (原價2,600元) 或1,199元親子套票 (原價2,300元)，門票下殺近五折，還有小朋友們最愛的「萬聖扮裝來討糖」活動，可在園區指定地點向工作人員討糖，遊客還可報名參加「萬聖扮裝大遊行」在華麗的遊行隊伍中與怪物、巫師們一同遊樂。天空之夢摩天輪也是即日起至11月3日推出「萬聖主題車廂」，讓遊客隨機搭上充滿搞怪裝飾的可愛造型車廂，當夜晚來臨，「搞怪萬聖燈光秀」每晚19:00起於摩天輪上演，讓超萌可愛的南瓜精靈點亮台中夜空。此外，10月26日的11：30～11：50在麗寶樂園探索世界的迎賓大道，還會有LINE FRIENDS「熊大萬聖派對」。10月26日下午15:00至晚上21:00，成大商圈舉辦「萬聖節遊街市集」，以往成大商圈封街市集都是在大學路上封街，這次改到成大商圈的育樂街及勝利路口。10月26在東區勝利路也將有「成大商圈FUN樂搞怪趣遊行」。台南市民生路-府前路將有虎翔市集舉辦的「虎翔Ｘ2024年海安萬聖節」，時間為10月26日至10月27日，下午4點至晚上10點。活動內容包含變裝活動、美吉克魔幻藝術小醜嘉年華扮裝遊行。由高雄市政府舉辦，凹子底森林公園有全台最大22米巨型南瓜燈，10月24日將不定時試燈，10月25日正式登場。最大重點是10月26日晚間6時將有大遊行，從凹子底森林公園出發，屆時將有小公視、紅鼻子馬戲團及澳洲Curious Legends劇團，以及由高雄孩子組成的小鬼隊及閃亮隊等，包括高雄熊、蜜柑站長都會現身。雷射燈光秀展示時間為10月25日至11月3日，每晚7時至9時。另外還有舞台表演，包括小公視的「水果冰淇淋」、「動滋達滋森之島」等節目主持人，演出時間為26日、27日及11月2日、3日下午3時至6時。即日起到11月4日，下午13:30後入場，民眾只要有萬聖節裝扮，即裝扮特定角色，或是全身萬聖服裝、妝容、飾品(南瓜、鬼臉、女巫等)搭配，門票只要499元。且每周六都有星光主題頁活動，像是10月26日將有英雄公主趴，著當週指定主題裝扮入園，享星光票每人僅199元。10月26日義大購物中心也將推出「全台百貨最長萬聖大遊行」，全程遊行路線都在室內，搭配涼爽冷氣讓民眾的精心打扮不怕脫妝。即日起至10月31日將有萬聖節裝飾，12歲以下的小朋友，只要在活動期間有萬聖節裝扮，在入口處打卡上傳社交平台，即可免費進入遠雄海洋公園。