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▲李珠珢拍攝廣告花絮曝光，造型時而性感時而休閒。（圖／gogotravel_official IG）

▲20歲的李珠珢活潑可愛，舞感又強，吸引大批粉絲喜愛。（圖／李珠珢IG）

南韓起亞虎啦啦隊女神李珠珢今年才20歲，擁有AI級美貌和完美身材，憑藉一支「三振舞」紅遍台韓兩地，讓台灣網友瘋狂敲碗，希望她來台發展；不過針對未來動向，李珠珢沒有正面回覆過。最近李珠珢代言韓國行李箱品牌，拍攝廣告的花絮畫面也跟著曝光，吸引大批粉絲留言；行李箱業者更用繁體中文回覆台灣網友的提問，表示「我們正準備在台灣也提供此產品」，此言一出讓粉絲期待，希望李珠珢能因代言工作再度來台。李珠珢代言韓國行李箱品牌，近日廠商釋出李珠珢拍攝廣告的幕後花絮，只見她連續換了多套造型，包含黑色短裙禮服，白色T恤搭配牛仔褲等，造型時而活潑時而性感，讓粉絲超級喜歡，紛紛留言：「台灣可以購買嗎？」、「快來台灣啊，多出一些背包及後背包就一定上門光顧」、「可惜我在台灣，不然我也要買，支持李珠珢」。廠商看到台灣網友的期待，也特地使用繁體中文回覆留言，「目前在台灣無法購買。我們正準備在台灣也提供此產品，如果您能稍等一下，我將不勝感激」。此言一出，讓不少台灣粉絲期待，如果該品牌真的來台拓店，李珠珢可能也有機會來台灣站台宣傳。今年7月李珠珢就曾和其他起亞虎啦啦隊的隊員來台交流應援。目前李珠珢的IG已經有103萬粉絲追蹤，但有眼尖網友發現，她把追蹤者全數清空，此舉也引起眾多粉絲猜測，因為這是韓國經紀公司談條件時，經常提出的要求之一。另外，李珠珢的學姐李多慧在來台灣前，也曾做出這項舉動，因此也有網友認為，李珠珢很可能是要來台灣了，相當期待李珠珢下一步動向，但李珠珢方面目前沒給出明確回應。南韓粉絲則十分反對啦啦隊女神來台灣，更在網路上掀起台韓「搶人大戰」，有部分偏激的棒球迷甚至怒罵：「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」、「台灣是小偷」，這種激烈的言論讓韓國民眾對台灣的反感度增長，甚至放話要抵制台灣的產品，不論是電子產品還是美食、珍珠奶茶，都拒絕消費，批評台灣是想用錢解決一切的國家。