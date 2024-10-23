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▲MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館外觀實景，今（23）日起開放試營運，增加約100家專櫃。（圖／三井集團提供）

▲GU與UNIQLO共同進駐「Mitsui林口商場店II館」，為GU在新北市首間近300坪的大型店舖。（圖／GU提供）

▲11月14日起首三日只要消費點餐任一口味湯咖哩一份，贈送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」一份。（圖／官方提供）

▲「大江戶町鰻屋」以職人炭火直烤契作頂級活鰻為特色，在台中擁有四家門店，此次首度揮軍北上。（圖／官方提供）

▲「饗食天堂」自助吧名店進駐MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館。（圖／饗賓餐旅提供）

MITSUI OUTLET PARK林口二館今（23）日起開放試營運，共計二館將新增100家新品牌專櫃，加上原一館約200家專櫃，總計達300家專櫃品牌，各品牌也推出限定開幕優惠，包括系品牌GU全館不限金額95折，還有滿額贈送好禮；台中鰻魚飯名店「大江戶町鰻屋」首度揮軍北上，11月14日開幕連七天「一本鰻便當」半價吃，《NOWnews》整理MITSUI OUTLET PARK二館新品牌、開幕優惠懶人包，一文秒收逛街攻略。MITSUI OUTLET PARK林口二館，今（23）日開放試營運，一館與二館之間將有連通空橋串連， 二館專櫃面積超過8千坪，分布於三個樓層。一樓規劃進駐支援在地生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與一館串連更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及最適合親子體驗的娛樂設施等，試營運期間優惠，包括日系品牌GU全館不限金額95折、鰻魚飯半價優惠。服飾品牌GU與同集團的UNIQLO共同進駐「Mitsui林口商場店II館」，，再贈GU與UNIQLO聯合開幕來店禮「18香頌好禮」乙份。消費滿1500元即可獲得GU與人氣插畫家Kurt Wu合作的「極潮限量露營杯」。GU無極限霸氣寵粉，消費滿2000即可參加「寵粉限量扭蛋樂」，抽出多項大獎，豐富獎項包括：一泊一食露營券、瑜珈課程券、電影票、野餐盒等多項限量好禮，數量有限，送完為止。最後，絕不能錯過照顧荷包的好機會，即日起首次下載GU APP並註冊網路商店會員，即可享有80元「新客限定滿額優惠劵」，並且GU精選多款男、女、童秋冬潮流單品，近期於Threads上爆紅的GU神褲BARREL LEG JEANS，推出新店獨家限定優惠價890元。「忠青商行」MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館店於10月23至25日試營運期間，祭出首三日來店消費任一套餐，並加入品牌LINE好友會員，限量贈「極品好蝦炊飯套餐」一份（價值238元），下次來店免費兌換，送完為止。此外，於11月14日「MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館」正式開幕日至12月1日止，凡點「招牌好蝦蛋飯套餐」即贈人氣小菜「豬血糕佐花生粉」一份，把握活動期間蒞臨「忠青商行」林口三井二館店，享受大啖美味新菜、享有限定優惠的美好食光！歡慶開幕，凡23日起至11月12日共21天試營運期間，只要消費滿600元即贈送百元抵用券，全數預計發出1000張，共送出10萬元抵用餐券。正式開幕11月14日起首三日只要消費點餐任一口味湯咖哩一份，即可享買一送一優惠，贈送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」一份。北海道湯咖哩Suage以林口商圈主要家庭客群需求，於林口門店限定販售小朋友也喜歡的全新料理「新宿咖哩飯」330元起，並於11月起推出季節限定香麻湯咖哩料理，全台店鋪同步開賣全新「雪花牛肉片香麻湯咖哩399元」，以及高人氣商品「小羔羊排香麻湯咖哩599元」，是天氣轉涼暖心暖胃最佳選擇。歡慶首次插旗北部，「鰻鰻EXPRESS」拋出多項優惠。第一波10月23日起至11月14日試營運期間，單筆消費滿500元，即贈「鰻魚起司玉子燒」乙份兌換券。第二波11月14日正式開幕連7日，經典高人氣「一本鰻便當」每日限量30份外帶半價395元優惠（原價790元）。第三波11月14日起至12月1日，單筆消費滿500元，贈「日式茶碗蒸」每日限量30份，讓你現場馬上吃！「大江戶町鰻屋」以職人炭火直烤契作頂級活鰻為特色，在台中擁有四家門店，此次首度揮軍北上，並以標榜快速美味推出全新品牌「鰻鰻EXPRESS」，進駐MITSUI OUTLET PARK 林口二館3Ｆ美食街，為推廣台灣在地養殖的頂級鰻魚，菜單以相當親民的288元起鰻魚飯套餐，挑戰北部鰻魚飯市場的品質與超值價位。◾「UNIQLO」「GU」聯合進駐服務，GU在新北市首間近300坪的大型店舖◾「MUJI」無印良品◾‧「HOLA」和樂家居◾「akachan honpo」阿卡將本舖，擁有創業90年以上歷史的母嬰用品專門店◾「MARKEY′S」日系童裝品牌，台灣首店◾「HUF」傳奇滑板手 Keith Hufnagel 於 2002 年開設的原創商店◾「National geography apparel」國家地理服飾◾「adidas kids」◾「PUMA kids」◾「SKECHERS kids」◾「gelato pique café」來自日本的法式可麗餅咖啡屋◾「饗食天堂」自助吧名店◾「KOI PLUS」 來自台中的餐飲品牌，搭配色香味俱全的餐點為台灣精品茶增添全新註解。◾「PRESERVE」好膳集團旗下人氣早午餐品牌◾「Garmin」全球最具指標性的 GPS 企業，目前已是航空、航海、車用、運動健身產品等市場熟悉的領導品◾「SAMSUNG」主題專賣店◾「D+AF」快時尚女鞋◾「大創」集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3品牌在此展開新北首家3品牌旗艦店◾「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」親子室內遊樂園◾「京昌園」日系燒烤名店◾「藍象廷」泰式火鍋名店◾「涓豆腐」多樣道地韓國特色料理◾「Suage」日式湯咖哩排隊名店◾「上善豆家」以匠人精神，精選優良食材，製作感動客人的蔬食料理◾「THE BBQ HOUSE」美式料理，秉持著透明、新鮮、現點現切的理念◾「大阪王將」日本餃子名店◾「武藏野の洋菓子」來自日本的烘培甜點◾「Haagen-Dazs」冰淇淋◾「beard papa's」泡芙◾「忠青商行」眷村家常料理結合台式烹法入菜◾「廟口鴨香飯」起源於新竹中山路上，鄰近新竹城隍廟的人氣台式料理◾「Chicken Eater」台式料理，◾「極之好味」港式燒臘◾「東京油組総本店」日式油拌麵◾「牛角次男坊」，日本燒肉丼MITSUI OUTLET PARK林口於2016年1月開幕，二館在今（23）日開放試營運，11月14日盛大開幕。三井不動產集團目前在台共有6座商業設施據點。包含林口、台中港、台南3座OUTLET據點。區域型購物中心則有Mitsui Shopping Park LaLaport台中，以及台北南港、高雄2座LaLaport也在持續推動中，其中三井南港LaLaport原訂今年12月試營運，不過因工程問題，將延後開業時間。