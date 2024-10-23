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美國總統大選邁入倒數2星期，選情持續緊繃，總統拜登（Joe Biden）22日出席活動時，稱共和黨總統候選人川普（Donald Trump）應該被「關起來」，引發爭議。川普陣營立即反擊，稱拜登的言論等於「承認了」拜登與賀錦麗的一直在對川普政治迫害，猛轟拜登與賀錦麗才是民主的威脅。根據《CNN》報導，拜登在新罕布什爾州康科德（Concord）的民主黨競選辦公室說，「我們必須把他關起來」，並補充說「我知道這聽起來很奇怪，如果我5年前這麼說，你們可能會把我關起來。但是我們必須把他關起來」。現場隨即響起掌聲，拜登繼續說明，「在政治上把他關起來。把他鎖在門外。這是我們必須做的」。《CNN》報導指出，拜登這樣的說法與他過去一貫的主張背離，拜登政府通常會避免表現出任何干預針對川普的法律程序的跡象，且拜登的說法也與賀錦麗（Kamala Harris）的口徑不同，賀錦麗多次在造勢活動上表示，川普的司法問題由法院處理，當台下支持者高喊「把他關起來」的口號時，賀錦麗呼籲支持者專注在11月大選投票。川普競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）立即發聲明反擊，稱拜登「承認了」他與賀錦麗的一直在對川普政治迫害，「因為他們無法公平和公正地擊敗他」，猛轟拜登與賀錦麗才是民主的威脅。