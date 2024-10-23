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朝野立委提案立法，擬提升現行「紀念日及節日實施辦法」位階至法律，要讓民眾「多放假」。國民黨立委牛煦庭今（23）日說，當初推行週休二日制度採一例一休時，七天國定假日被粗暴刪除，特別是當初用「辦法」跟「行政命令」位階，完全沒辦法在立法院有實質討論，喊話透過國定假日法制化，討回七天假，「重點其實就是增加放假天數！」提案人牛煦庭在公聽會上發言表示，這次修法主要討論三面向，第一，節日與紀念日意義，第二，對於勞動大眾幫助，第三，對於經濟層面影響。牛煦庭說，節日涉及國家民族對自己國家歷史脈絡的彰顯，例如中華民國傳統文化，本來就是我們生活的日常，同時，也是國家發展歷程中，有重大歷史事件、指標意義時，就要予以紀念，這本來就是國家發展的一環。牛煦庭提到，在中華民國民主化過程中，也有很多值得紀念的地方，原住民、客家人、新住民族群文化特色，在近年也越來越受到重視跟發展，因此，透過法律來表彰各族群或國家歷史，來用節日方式規範，其實是從民主憲政高度，對於國家肯定多元文化政策的具體落實，換言之，紀念日與節日的實施，「它值得一部法律的位階」。牛煦庭也說，對於勞動權益的影響，今天跟節日的設定，除了文化傳承意義外，因為假日天數，會直接影響勞工權益跟經濟發展，現行中華民國國定假日一共有12天，相較於南韓15天，日本16天顯著不足。牛煦庭坦言，台灣勞工工時高達2008小時，全世界排名第六，很多人都說，歐美國定假日比我們少，但他們的「特休假」遠勝台灣，當初修正推行週休二日制度採一例一休時，七天國定假日被粗暴刪除，看似平衡，但其實大可不必，特別是當初用「辦法」跟「行政命令」位階，完全沒辦法在立法院有實質討論，一紙行政命令，對勞工造成重大衝擊，才造成勞基法修惡惡名。「討回七天假，只是還給勞工公道，這是早該做，也是在野黨必須要完成的使命」，牛煦庭主張，透過國定假日法制化，直接設定放假天數保障勞工權益，勞工是不會輸的，過勞工時過長的勞工，可以因為放假日增加，可以得到喘息的機會，此外，因為服務樣態需要出勤的勞工，也會因為勞基法規定，工資照給，法定有薪假機制設計，不但不會減少工資，還能夠因為出勤而有雙倍工資的待遇，因此，對於勞工來說，這是一場穩贏不輸的賽局。牛煦庭最後說，重點其實就是增加放假天數，在紀念日、節日意義上用開放心態討論，彈性休假上也會廣納各界意見，但是不希望討論支節影響放假天數的數量，因此，希望今天在公聽會後，各界能夠快速達成共識，盡快安排法案實質討論。