我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣政府目標2050達到淨零碳排，但據勞動部昨（22）日提出研究報告，運用模型推算，若無協助配套，2045年恐因淨零轉型出現2.8萬失業人口。面對可能發生的「綠色失業」，經濟部有何因應？經濟部郭智輝今（23）日表示，「我們當然是持續跟產業溝通，研究機構的報告我們會參考。」據勞動部勞動及職業安全衛生研究所報告，運用模型推估對產業影響，淨零政策對大多數產業的就業影響僅在正負5%內，但高耗能產業則是「重災區」燃氣供應業2050影響幅度就高達84.1%。若改用影響人數分析，電子零組件業、金屬製品業及批發業，明年分別預估會有10708人、5977及7266的就業可能受到衝擊；電子零組件業在2050年累計影響人數將高達4.4萬人。勞動部指出，隨著減量目標愈趨嚴格，導致碳價持續攀升，加上再生能源發展有其極限下，預計2045年將達到失業高峰，來到2.8萬人。面對這份報告，郭智輝出席「2024台灣電路板產業國際展覽會」受訪表示，將會持續有產業溝通，「研究機構的報告我們會參考。」而學者也提到，面對淨零轉型所帶來衝擊，缺乏資金轉型的中小企恐受到最大影響。對此，郭智輝表示，「我們有啦！我們這個中小微企業，協助他們成長、協助他們低碳化，這個都有計畫在進行。」另外，碳費將於2026年開徵，而環境部已公告一般費率每公噸新台幣300元，經濟部是否有了解產業衝擊，以及產業因應措施。郭智輝回覆，經濟部一樣透過數位化、智慧化，還有這個低碳化來幫助他們轉型，「一方面提升它的高質化，一方面來幫它轉型，讓它不會用太多的這個碳，節能減碳幫助他們，我們有這個深度節能的方案來協助他們轉型。」他強調，經濟部立場是跟產業站在一起，都有跟環境部充分討論，但是我們人數比較少。媒體追問是否是不得已才接受這個費率，他回說，各位去看會議結論，「經濟部為產業發聲是發得很多，那我們還是持續在跟環境部溝通。」對於環保團體反映碳費太低，一方面環境部長彭啟明提到要逐季檢討碳費，郭智輝說，環團有沒有充分了解產業需求及困境都需要多溝通，廠商不是只有在台灣生產、銷售，很多事情要考慮國際競爭力，也受到國際節制。