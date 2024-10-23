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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押禁見期限將屆滿，外界關切是否延押，對此，律師黃帝穎今（23）日舉出應延押兩大事由，包含柯文哲被羈押罪名是最重無期徒刑的違背職務收賄罪、柯文哲帳房「橘子」許芷瑜滯留日本，已改列被告且未到案。台北地檢署偵辦京華城弊案，基於柯文哲親信「橘子」滯日未歸，關鍵金流尚待釐清，昨對涉嫌行、收賄的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇聲請延押，北院將在下午召開延押庭。對此，黃帝穎表示，柯文哲面對延長羈押有兩大事由，條件比沈慶京差，沈慶京如被法院裁定延押，正常情況，柯文哲當然延押。「柯文哲被羈押罪名是最重無期徒刑的違背職務收賄罪！」黃帝穎說，柯文哲的收賄罪，比沈慶京的行賄罪重很多，沒理由延押相對輕罪的行賄被告，不延押重罪的收賄被告。黃帝穎提到，正常情況下，法院裁定延長羈押，審酌均不認罪的被告罪責輕重，如果涉行賄罪的沈慶京裁定延押，則最重之罪「違背職務收賄罪」的柯文哲當然延押，否則輕重失衡。第二個延押理由為，橘子滯留日本，已改列被告且未到案，是柯延押的致命事由。黃帝穎說，橘子滯留日本，且已改列被告，代表檢廉有相當證據顯示橘子隱匿柯文哲「犯罪所得」、共犯政治獻金法等，串證滅證風險極高，這是柯文哲延長羈押的「致命事由」。