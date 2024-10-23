美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基繼2009年拿下世界大賽冠軍後，相隔15年再度闖進世界大賽，洋基傳奇教頭Joe Torre，近期也向現任洋基總教練Aaron Boone給出自己的建議，Torre表示進入到世界大賽，就要相信自己的直覺，這也是他們能夠踏上世界大賽舞台的原因。
曾率洋基奪4座冠軍 Torre被封為傳奇教頭
Torre曾在1996年至2007年執教洋基，在11年裡Torre率領洋基拿下過4座世界大賽冠軍，離開洋基後，2008年Torre前往洛杉磯道奇執教，2010年Torre和道奇三年合約結束後，宣布退休，退休後Torre自2011年開始擔任MLB執行副總裁。
Torre親自傳授 要Boone相信直覺
Torre近期接受《紐約時報》訪問時，對於即將率隊征戰世界大賽的Boone給出建議，「到了這個時候，我相信他們已經分析了所有的數據和資訊，但我告訴他們永遠要相信自己的直覺，這是他們能夠站上世界大賽舞台的原因。」
對於洋基只要一有問題，球迷就會批評Boone，Torre對此表示這完全不合理，「Boone是大聯盟第三代，他的爺爺和爸爸都是大聯盟選手，在大聯盟沒有什麼事是他沒見過的，但世界大賽和季後賽不一樣，你要從馬拉松模式轉換到衝刺模式，我相信他會知道怎麼做的，不要讓當下影響你。」
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Torre曾在1996年至2007年執教洋基，在11年裡Torre率領洋基拿下過4座世界大賽冠軍，離開洋基後，2008年Torre前往洛杉磯道奇執教，2010年Torre和道奇三年合約結束後，宣布退休，退休後Torre自2011年開始擔任MLB執行副總裁。
Torre親自傳授 要Boone相信直覺
Torre近期接受《紐約時報》訪問時，對於即將率隊征戰世界大賽的Boone給出建議，「到了這個時候，我相信他們已經分析了所有的數據和資訊，但我告訴他們永遠要相信自己的直覺，這是他們能夠站上世界大賽舞台的原因。」
對於洋基只要一有問題，球迷就會批評Boone，Torre對此表示這完全不合理，「Boone是大聯盟第三代，他的爺爺和爸爸都是大聯盟選手，在大聯盟沒有什麼事是他沒見過的，但世界大賽和季後賽不一樣，你要從馬拉松模式轉換到衝刺模式，我相信他會知道怎麼做的，不要讓當下影響你。」