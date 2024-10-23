我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界大賽洋基和道奇對決，又有大谷翔平、Mookie Betts、Aaron Judge和Juan Soto等球星，收視和票房被看好。（圖／取自MLB X）

▲洛杉磯道奇隊以4勝2敗擊敗紐約大都會，奪得國聯冠軍，時隔4年重返世界大賽，將與美聯冠軍紐約洋基隊進行43年來的首次對決。這兩支歷史悠久的豪門球隊再次交手，引發各界高度關注。（圖／翻攝自JOMBOY）

美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基繼2009年拿下世界大賽冠軍後，相隔15年再度闖進世界大賽，，離開洋基後，2008年Torre前往洛杉磯道奇執教，2010年Torre和道奇三年合約結束後，宣布退休，退休後Torre自2011年開始擔任MLB執行副總裁。Torre近期接受《紐約時報》訪問時，對於即將率隊征戰世界大賽的Boone給出建議，「到了這個時候，對於洋基只要一有問題，球迷就會批評Boone，Torre對此表示這完全不合理，「Boone是大聯盟第三代，他的爺爺和爸爸都是大聯盟選手，在大聯盟沒有什麼事是他沒見過的，